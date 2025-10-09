سون لتحطيم رقم قياسي كوري من بوابة البرازيل

الرياص - اسماء السيد - سيول : سيصبح قائد كوريا الجنوبية هيونغ مين سون أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب بلاده، خلال المباراة الدولية الودية أمام البرازيل في سيول الجمعة.

وسيخوض مهاجم نادي لوس أنجليس أف سي الأميركي مباراته الـ 137 بقميص كوريا الجنوبية والتي تأتي في إطار الاستعدادات لنهائيات مونديال 2026 المقررة في أميركا الشمالية العام المقبل.

وحسم كلا المنتخبين الكوري والبرازيل تأهلهما لكأس العالم، حيث سيخوض سون مشاركته الرابعة في النهائيات.

وكان مهاجم توتنهام الإنكليزي السابق البالغ 33 عاما والذي انتقل الى الدوري الأميركي في آب/أغسطس، يتساوى مع مواطنيه ميونغ بو هونغ وبوم كون شا بـ 136 مباراة.

وسيتجاوز سون هذا الرقم في حال مشاركته في المباراة بمواجهة فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، علما أن هونغ بات حاليا مدرب المنتخب الوطني.

وفي حال عدم مشاركته، ستسنح له فرصة أخرى بمواجهة الباراغواي الثلاثاء المقبل.

وخاض سون مباراته الدولية الأولى في كانون الاول/ديسمبر 2010، وله في رصيده 53 هدفا دوليا.

اكتسحت البرازيل، كوريا الجنوبية 4 1، عندما التقيتا للمرة الأخيرة في ثمن نهائي مونديال 2022 في قطر.