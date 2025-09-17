باللهجة المصرية.. سعد لمجرد يتحدث عن أغنيته الجديدة شبه دماغي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - جدد الفنان سعد لمجرد، تعاونه مع الشاعر أمير طعيمة، للمرة الرابعة، كان آخرها أغنية "شبه دماغي" التي طُرحت عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية قبل ساعات، وحصدت ردود فعل واسعة، لاسيما وأنه قدّمها باللهجة المصرية.

كلمات أغنية سعد لمجرد الجديدة "شبه دماغي"

سعد لمجرد: أعمالي مع أمير طعيمة إضافة لمشواري الفني

"شرف لي الغناء باللهجة المصرية"

ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، وتقول كلماتها: "جيت منين وغبت عني فين.. ده احنا روحنا واحدة مش روحين.. قولي إيه حكايتك أنت هاه.. فرصة تيجي مرة في الحياة.. آه مستحيل بينا المقارنة.. حالة ولا تشبه لغيرنا.. حتى ذوقنا واختيارنا.. في المزيكا احنا الاتنين.. أنت دماغك شبه دماغي.. اللي قبلك ملغي لاغي.. في حياتي أنت نص تاني.. أنت حدودك محدداني".ومن جانبه، أعرب سعد لمجرد، عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها بشأن أغنيته الجديدة، وكذلك تعاونه مع أمير طعيمة، للمرة الرابعة، بعدما سبق وقدّما سويًا "من أول دقيقة"، "عدى الكلام" و"بشوفك"، قائلًا خلال مكالمة هاتفية في إذاعة "نجوم إف إم": "بكون مبسوط جدًا بالشغل معاه، وكل أغنية قدمناها لها ذكريات حلوة معايا، خصوصًأ وأنها تُعني لي الكثير في مشواري الفني المتواضع، وصار تجمعني به علاقة انسانية قبل الفنية والاحترافية".وتابع: "لما أمير يتصل بي، ويُعرض عليّ فكرة أغنية جديدة، أكون سعيد للغاية، لأنه إضافة مهمة، وكذلك سعدت بالعمل مع عزيز الشافعي في الأغنية، وأكن له كل التقدير والاحترام، مضيفًا "أي أغنية مصرية إضافة لمشواري الفني، وشرف لي الغناء باللهجة المصرية".

وأبدى لمجرد تفاؤله الكبير بشأن حجم تفاعل الجمهور مع أغنية "شبه دماغي" وقد تجاوز عدد مشاهداتها الأرقام التي حققتها أغنية "من أول دقيقة" وغيرها، قائلًا: "إحنا متفائلين جدًا، خصوصًا إن الأغنية كلها فرح، والناس في حاجة شديدة للفرح في هذه الأيام، وكلنا بحاجة إلى تغيير جو.. موضوع الأغنية جميل ودمه خفيف".

زوجة أمير طعيمة تشارك في الفيديو كليب

وشاركت الفنانة التونسية يسرا الجديدي، زوجة الشاعر أمير طعيمة، في الفيديو كليب لـ"شبه دماغي"، الذي أخرجه شادي قاسم، حيث قدّمت بعض المشاهد الاستعراضية الخفيفة، في أول تعاون فني بينهما.

وكشف أمير طعيمة، كواليس ظهور زوجته، خلال حواره مع المذيعة جيهان عبد الله، في إذاعة "نجوم إف إم"، قائلًا: "تحدثت مع الفنانة يسرا الجديدي للمشاركة لأنها ستكون إضافة، ورحبت لأنها من جمهور الفنان المغربي، وأتمنى أن يلقى الفيديو كليب إعجاب المشاهدين".

