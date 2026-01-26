شكرا لقرائتكم خبر الاحتفال بيوم الرائد الكشفي السعودى فى رحاب المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات الاحتفال بيوم الرائد الكشفي السعودي على مدي يومان فى رحاب المدينة المنورة بدعوة كريمة من مكتب رواد كشافة المدينة المنورة برئاسة الرائد الكشفي خالد حبش شارك 86 رائد كشفى من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية فى هذا الحدث الكبير فى أجواء روحانية بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء اول مسجد بنى فى الاسلام لاستعادة أمجاد بناء مسجد قباء حيث حرص المشاركين على الاستماع والاستمتاع بشرف واف عن دور مسجد قباء من رواد كشافة المدينة المنورة فى أجواء روحانية استحضروا فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم الى المدينة المنورة وشرع فى بناء مسجد قباء كما شارك رواد الكشافة فى برامج نوعيه خلال الاحتفال بيوم الرائد الكشفي السعودى وعودة الى التقاليد الكشفية.

شهدت ديوانية الأحمدي تجمع رواد الكشافة في أمسية محبة في أجواءٍ يملؤها الودّ وتغمرها روح الألفة والمحبة التي عُرف بها أهالي طيبة الطيبة، استضافت ديوانية المرحوم سليمان الأحمدي جميع المشاركين أعضاء رواد الكشافة.

لاستعادت الاصالة الكشفيه والتقاليد والعودة الى الجذور الكشفية المتعارف عليها ، وتبادلوا الذكريات والتجارب الكشفية، في مشهدٍ عكس عمق الروابط الإنسانية وقيم الوفاء والتقدير التي تجمع رواد الكشافة، مؤكدين أن الكشافة أسرة واحدة يجمعها الحب وخدمة المجتمع.

ومن جانبه قام مدير مكتب رواد كشافة المدينة المنورة الرائد الكشفى الأستاذ خالد حبش بتقلد الأستاذ/مدني الأحمدي منديل رواد الكشافة السعودية في مقر ديوانية المرحوم سليمان الأحمدي ضمن فعاليات حفل السمر الذي نفذ بمقر الديوانية هذا وجدد الحضور بنود الوعد والقانون الكشفي على أمل فى لقاءات اخري تجمع بين الأصالة والمعاصرة هذا وقد تم تكريم المشاركين في اللقاء لتبقى الذكريات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.