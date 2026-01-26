شكرا لقرائتكم خبر الاحتفال بيوم الرائد الكشفي السعودى فى رحاب المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهدت ديوانية الأحمدي تجمع رواد الكشافة في أمسية محبة في أجواءٍ يملؤها الودّ وتغمرها روح الألفة والمحبة التي عُرف بها أهالي طيبة الطيبة، استضافت ديوانية المرحوم سليمان الأحمدي جميع المشاركين أعضاء رواد الكشافة.
لاستعادت الاصالة الكشفيه والتقاليد والعودة الى الجذور الكشفية المتعارف عليها ، وتبادلوا الذكريات والتجارب الكشفية، في مشهدٍ عكس عمق الروابط الإنسانية وقيم الوفاء والتقدير التي تجمع رواد الكشافة، مؤكدين أن الكشافة أسرة واحدة يجمعها الحب وخدمة المجتمع.
ومن جانبه قام مدير مكتب رواد كشافة المدينة المنورة الرائد الكشفى الأستاذ خالد حبش بتقلد الأستاذ/مدني الأحمدي منديل رواد الكشافة السعودية في مقر ديوانية المرحوم سليمان الأحمدي ضمن فعاليات حفل السمر الذي نفذ بمقر الديوانية هذا وجدد الحضور بنود الوعد والقانون الكشفي على أمل فى لقاءات اخري تجمع بين الأصالة والمعاصرة هذا وقد تم تكريم المشاركين في اللقاء لتبقى الذكريات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتفال بيوم الرائد الكشفي السعودى فى رحاب المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.