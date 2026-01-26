شكرا لقرائتكم خبر (ترشيد) توقع مذكرة تفاهم مع شركة بنده للتجزئة لرفع كفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر إحدى شركاتها التابعة و شركة بنده للتجزئة مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة لشركة بنده، وتهدف المذكرة إلى طرح فرص لرفع كفاءة الطاقة وإطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستدامة.

يأتي هذا التعاون المشترك بين الجهتين لدعم تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الطاقة وإيجاد حلول أكثر استدامة في جميع المباني والمرافق في المملكة.

وبموجب هذه المذكرة؛ فإن شركة (ترشيد) ستعمل على إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية للمباني والمرافق المستهدفة، كما ستعمل على طرح أفضل حلول رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع. تجدر الإشارة؛ أن شركة (ترشيد) تعمل على إعادة تأهيل المباني والمرافق لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز استدامتها في القطاعين الحكومي والتجاري؛ وتمثل شركة بنده للتجزئة واحداً من أهم أعمالها القائمة مع قطاع التجزئة، والذي تستهدف من خلاله تشجيع القطاع التجاري على تبني هذا النهج الذي يحقق الاستدامة البيئية ويحافظ على الموارد.

كما أوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد)، أ. وليد بن عبدالله الغريري قائلًا: " نهدف من خلال شراكتنا مع شركة بنده للتجزئة إلى تمكين المنشآت التجارية من رفع كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة التشغيلية، ما يحقق وفورات مستدامة، متطلعين إلى تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة لتكون شركة بنده نموذجًا يحتذى به في قطاع البيع والتجزئة".

من جهته علّق د. بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة، قائلًا: " يمثل توقيع بنده مع )ترشيد( خطوة استراتيجية ضمن مسارنا نحو تطوير نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستدامة، وتؤكد إيماننا بضرورة تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة، بما ينعكس على مجتمعنا وبيئتنا، ويسهم في تعزيز مرونة واستدامة الأعمال".

وتمثل هذه الشراكة التزام (ترشيد) بدورها الريادي في تطبيق حلول كفاءة الطاقة في قطاع التجزئة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

يجدر بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية السعودية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.