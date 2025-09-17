سعد لمجرد يطلّ بعمل مصري جديد… وعنوانه يفاجئ الجميع.

أطلق الفنّان المغربيّ سعد لمجرّد أغنيته الجديدة باللهجة المصريّة بعنوان “شبّه دماغي”، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشّافعي وهي متوفّرة عبر قناته الرّسمية على يوتيوب.

الأغنية صيفية مبهجة، تفيض بالفرح والإيجابيّة وقد صوّرها “لمجرّد” على طريقة الفيديو كليب وسط أجواء بحريّة مليئة بالحيويّة، مقدّمًا كلمات رومنسيّة قريبة من القلب بأسلوبه العفويّ المعتاد.

كما لاقت الأغنية أصداء ايجابيّة منذ إطلاقها، إذ بدأ الجمهور بترنيم مقاطعها عبر مختلف المنصّات.

من جهته نشر سعد لمجرّد في لقاء مع إذاعة “نجوم إف إم” مقتطفًا منه عبر “إنستغرام” عن سعادته بالأغنية الّتي تُعتبر التّعاون الرّابع له مع الشّاعر أمير طعيمة، معتبرًا أنّ كلّ عمل جمعهما يحمل ذكريات خاصّة ويضاف إلى مسيرته الفنّيّة.

يقول مطلع أغنية “شبه دماغي: “جيت منين و غبت عنّي فين .. ده إحنا روحنا واحدة مش روحين قولي إيه حكايتك إنت هاه .. فرصة تيجي مرّة في الحياة.. جيت منين و غبت عنّي فين .. ده إحنا روحنا واحدة مش روحين قولّي إيه حكايتك إنت هاه .. فرصة تيجي مرّة في الحياة”.

يُذكر أنّ سعد لمجرّد سبق أن قدّم عددًا من الأعمال النّاجحة باللهجة المصريّة، أبرزها: “عدى الكلام”، “بشوفك” و “من أوّل دقيقة”.