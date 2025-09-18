فهد الشطي يشارك متابعيه الكواليس الأخيرة من تصوير مسلسل عايلة مايلة

مسلسل "عايلة مايلة"

آخر أعمال فهد الشطي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - شارك المخرج فهد الشطي متابعيه عدداً من الصور من كواليس تصوير الأيام الأخيرة لمسلسل "عايلة مايلة"، كما أعلن العديد من المشاركين بالعمل عن انتهاء تصوير العمل.وكانت الصور تجمعه مع الفنان أحمد الجسمي وصور كوثر البلوشي وسحر حسين وشملان المجيبل وفي الشرقاوي وصمود المؤمن وحصة النبهان وعلق فهد الشطي على الصور وسأل متابعيه إذا كانوا متحمسين لعرض المسلسل أم لا، وكتب "الأيام الأخيرة من تصوير المسلسل الاجتماعي الكوميدي "عايلة مايلة "متحمسين لعرض المسلسل؟؟".وتفاعل معه متابعوه، وكتبت إحداهن "أكيد متحمسين"، فيما كتبت أخرى "يعطيكم العافية وبالانتظار في رمضان بإذن الله"، وكتبت متابعة "طبعاً وأقوى حماس"، وتمنوا له التوفيق وأبدوا حماسهم لمشاهدة العمل.وكان الشطي نشر قبل أيام صوراً أيضاً من كواليس العمل، وكتب "تشرفنا اليوم بلوكيشن مسلسل عايلة مايلة بزيارة الأحباء من الإمارات من اليمين، الأستاذ الفنان أحمد الجسمي، والأستاذ الكاتب جمال سالم، والأستاذ الفنان ساعد الجنيبي".وكان الشطي قد نشر مؤخراً بوستر العمل وكتب حينها: "عائلتين... غريبة الأطوار وشديدة الانتقام... والنتيجة؟ "عايلة مايلة!"، ترقبوا العمل العائلي الكوميدي الاجتماعي الجديد، مسلسل "عايلة مايلة" قريباً!"."عايلة مايلة" هو مسلسل كوميدي اجتماعي، من بطولة الفنان أحمد الجسمي، سحر حسين، صمود المؤمن، سماح، أسامة المزعل، حصة النبهان، ميثم بدر، غرور، كوثر البلوشي، خالد الصراف، شملان المجيبل، محمد المنصوري، وزهراء دهراب، منى دشتي، عبدالله غلوم، وهو من تأليف عثمان الشطي، وإخراج فهد الشطي.كان آخر عملين عرضا للمخرج فهد الشطي هما فيلم "عجلة"، من إخراج فهد الشطي، وتأليف عثمان الشطي، وبطولة الفنان عبدالله غلوم وحسين الحداد، وقد حصل الفيلم على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل إخراج سينمائي بمهرجان "قولدن بيكتشرز" في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة أفضل بوستر فيلم قصير بمهرجان "شاتراباتي" في الهند، وجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان "أندر ذا ستارز" بإيطاليا، وجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان "سي كي إف" في بريطانيا، وجائزة أفضل مدير إضاءة وتصوير في مهرجان "سي كي إف" ببريطانيا.وأيضاً مسلسل "سحيلة بنت عديم"، وهو مسلسل تراثي أسطوري، استوحيت قصته من شخصية "سحيلة أم الخلاجين"، وهي شخصية خرافية شعبية كويتية؛ إذ يقال إنها امرأة كبيرة في السن، كانت ترتدي ملابس قديمة، وكان الأطفال في الحي يضايقونها لأنها مجنونة، فتغضب منهم، وتجري خلفهم، وتقذفهم بالحجارة، ومع مرور الأيام، أخذ الأهالي قصتها لإخافة أبنائهم ومنعهم من الخروج من المنزل؛ بحجة أن سحيلة ستضربهم.وجاء العمل في إطار الأكشن والتشويق والغموض، وتدور أحداثه في زمان ومكان غير محددين، وضمن طابع تراثي مشوِّق، ويشارك فيه نخبة من الفنانين، منهم زهرة الخرجي، عبدالناصر الزاير، حمد العماني، أسامة المزيعل، ميس كمر، عصام الكاظمي، عبدالله التركماني، نادر الحساوي، حصة النبهان، هدى حمدان، محمد فايق، خليفة خليفوه، أحمد الحليل، وحسن إبراهيم.

