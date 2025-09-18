خاص من فينيسيا .. كالوم ترنر وجورج ماكاي: "Rose of Nevada" أعادنا إلى زمن السينما الكلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - في جلسة صحفية ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التقت "الخليج 365" النجمين البريطانيين كالوم ترنر Callum Turner و جورج ماكاي George MacKay للحديث عن فيلمهما الجديد "Rose of Nevada" للمخرج مارك جينكين Mark Jenkin، الذي عُرض ضمن قسم "Orizzonti" للأعمال المبتكرة. العمل يعيد الجمهور إلى عالم البحر والمغامرة، حيث تحكي القصة عن قرية صيد منسية تعود إليها سفينة غارقة منذ 30 عاماً، في رحلة تحمل أبطالها إلى مواجهة مصائرهم والعودة بالزمن إلى الوراء.

27 ثانية لصنع السحر

كشف كالوم ترنر عن طبيعة العمل مع المخرج مارك جينكين قائلاً: "يستخدم مارك كاميرا Bolex ويصوّر على فيلم 16 ملم بلا صوت، ويقوم بلف الكاميرا يدوياً كل 27 ثانية. كنا نصوّر مشهداً ثم نتوقف ونعود لنفس الخطوط. شعرت أنني أعيش تجربة سينما الستينات بكل رومانسيتها وشاعريتها، وهذا ما يجعل أفلام مارك فريدة من نوعها."

أما جورج ماكاي فأشاد بجرأة التجربة قائلاً: "هناك مخاطرة حقيقية في طريقة مارك، فهو لا يعرف إن كان قد حصل على كل شيء يحتاجه خلال التصوير حتى يطوّر الفيلم بعد انتهاء التصوير بالشكل الذي يريده. هذا يخلق طاقة ومتعة خاصة في الأداء ويجعل كل لحظة صادقة تماماً."

وأضاف كالوم مازحاً: "حتى مارك نفسه كان يقوم بأداء جميع الأصوات في نسخة الفيلم قبل تسجيلنا للأصوات النهائية، لكن لم يسمح لنا بمشاهدتها حتى لا نتوتر أو نخطيء في حكمنا على الفيلم قبل اكتماله!"



شخصيات عالقة بين الماضي والحاضر

تحدث جورج عن شخصية "نيك" التي يؤديها في الفيلم: "الشخصية تعيش كابوساً فقدت فيه عائلتها واختل معها إدراكها للواقع. هناك انعكاس بين حياته وحياة الرجل الذي يتقمصه في رحلة البحر، ما يخلق طبقات من الألم والبحث عن الذات."

وأكمل كالوم عن شخصية "ليام": "هو رجل هارب من ماضيه، يبحث عن مكان آمن أو عائلة بديلة. التحدي الأكبر كان أن أجعل المشاهد يتعاطف معه رغم أن بعض أفعاله قد لا تكون صادقة أو أخلاقية بالكامل. بنينا خلفية كاملة للشخصية كي نفهم دوافعها."

صداقة غريبة ورحلة متوازية

أشار النجمان إلى أن الفيلم ليس مجرد مغامرة بحرية، بل هو عن علاقة إنسانية معقدة، وعن ذلك قال جورج: "الشخصيتان مختلفتان تماماً، لكنهما مرتبطتان بمصير واحد ربما للأبد. هناك صداقة غير تقليدية تنشأ بينهما في ظروف استثنائية، وكأن البحر ربطهما ببعض رغم أنهما لا يعرفان بعضهما من قبل."

وأضاف كالوم: "الفيلم يترك مساحة كبيرة للمشاهد ليضع تفسيره الخاص، حتى نحن كفريق عمل كانت لدينا نظريات مختلفة عن معنى عودة السفينة وعن شخصية "مورغي" الغامضة. أنا شخصياً مقتنع أنه شبح ظل نائماً في الميناء لمدة 30 سنة."



بين السينما الكبيرة والمستقلة

وعن تفضيلهما بين الإنتاجات الضخمة والأفلام المستقلة، أجاب كالوم: "الأمر بالنسبة لي يعتمد على المخرج. لو كان المخرج مميزاً، سواء كان الفيلم بميزانية مليونين أو مئتي مليون، سأرغب بالمشاركة. المهم أن يكون مشروعاً أصيلاً."

أما جورج فأكد أنه تعلم الكثير من كالوم عن حب السينما قائلاً:"كالوم موسوعة سينمائية، يعرف كل الأسماء الجديدة والمخرجين المبدعين، وأنا أتعلم منه طوال الوقت."

عن الصيادين وحياة البحر

شارك جورج انطباعه عن تصوير الفيلم في قرى الصيد البريطانية: "التعرّف على مجتمع الصيادين كان تجربة مذهلة. هؤلاء الرجال هم آخر الصيادين الحقيقيين في العالم، حياتهم محفوفة بالخطر، يخرجون إلى البحر ولا يعرفون إن كانوا سيعودون بشيء. هناك شيء أسطوري في طريقتهم في العيش لم أكن أدركه قبل هذا الفيلم."

فيلم "Rose of Nevada" من بطولة جورج ماكاي، كالوم ترنر، فرانسيس ماجي، إدوارد رو، روزاليند إيليزار، ماري ودوين، وأدريان رولينز.



