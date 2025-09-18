لماذا لم تنحنِ ميلانيا ترامب للعائلة المالكة البريطانية خلال الزيارة الرسمية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى قلعة وندسور في بريطانيا، واستقبالهم من قبل أمير وأميرة ويلز والملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بعد قدومهم بطائرة هليكوبتر "مارين وان"، وأعين الصحف العالمية مصوّبة نحوهم، كما ظهرت بعض الانتقادات التي تشير بأن الرئيس وزوجته اخترقوا البروتوكول الملكي.

اختراقات متكررة أم تصرفات عفوية

خلال التحية الرسمية في لقاء دونالد وميلانيا ترامب مع الملك والملكة، وكذلك مع الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون، لفت عدد من المراقبين أن ميلانيا لم تنحنِ بشكل رسمي. ما عرّضها لبعض الانتقادات التي أشارت إلى أنها اخترقت البروتوكول.

ولكن بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، لا توجد قواعد إلزامية تُفرض على الزوار أو الشخصيات العامة لتأدية انحناء عند مقابلة الملك أو الملكة.

والبروتوكول التقليدي ينص على أن يقوم الرجال بانحناء للرقبة، بينما تؤدي النساء انحناءة صغيرة. وأحيانًا يكتفي الزائرون بالمصافحة فقط.

ووفق مصادر ملكية لم يُعتبر ما فعلته ميلانيا ترامب خرقًا للبروتوكول، لأنه لا توجد قاعدة تُلزم الحضور بالانحناء.

وكان قد أثار دونالد ترامب في زيارته لبريطانيا عام 2019 الجدل أيضًا عند مصافحته للملكة إليزابيث بدلاً من الانحناء، كما وضع يده على ظهر الملكة خلال مأدبة رسمية عام 2019.

مرور ترامب أمام ملك بريطانيا.. هل يعد اختراقًا؟

في زيارة دونالد ترامب لبريطانيا عام 2019، في حضور الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز-آنذاك- وكاميلا، تعرض ترامب لانتقادات واسعة عندما وقف أمام الملكة أثناء تفقد حرس الشرف في ساحة قلعة وندسور، ما وُصف بأنه "انتهاك للبروتوكول". وخرج وقتها مسؤولو قصر باكنغهام عن صمتهم في وقتٍ لاحق وأكدوا أن ما فعله ترامب ليس خطأ ولا يعد انتهاكًا للبروتوكولات الملكية.

وفي هذه الزيارة، كرر ترامب نفس التصرف أمام ملك بريطانيا، لكن مصادر القصر أصرت مرة أخرى على أن هذا لا يُعد خرقاً للبروتوكول.

استقبال رسمي لرئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى ومأدبة عشاء ضخمة

استقبل الأمير ويليام Prince William وكيت ميدلتون Kate Middelton الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump وزوجته ميلانا ترامب Melania Trump، أمس، فور وصولهما على متن الطائرة الرئاسية لقصر وندسور، ليبدآ زيارتهما التاريخية للمملكة المتحدة التي تُعد الثانية له كرئيس أمريكي، حيث جاءت الأولى عام 2019 في عهد الملكة إليزاليث.

وبعدها رحب بهما الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساحة القصر، ورافقهما الملك والملكة لبدء مراسم حفل الاستقبال الرسمي.

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.

ثم اصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.

كما استقل أمير وأميرة ويلز عربة بصحبة السفير الأمريكي ببريطانيا وزوجته، وأيضًا تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في عربة واحدة.

وعند الوصول إلى القصر وقف الرئيس والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكري من منصة حمراء مرتفعة إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفًا من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.

وفي المساء أقيمت مأدبة عشاء ضخمة بحضور ما يقارب من 160 ضيفًا. من أفراد ملكيين ودبلوماسيين. وألقى الملك تشارلز خطابًا ترحيبيًا، بينما ألقى الرئيس الأمريكي خطابًا أيضًا ووجه خلاله كلمة لكيت ميدلتون التي كانت جالسة على يمينه: "أنا وميلانيا سعيدان بزيارة الأمير ويليام ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة كاثرين. إنها مشرقة وجميلة للغاية، وصحية للغاية".

نظرت كيت إلى ترامب وابتسمت بلطف ردًا على ذلك. وتابع ترامب: "إنه لشرف عظيم حقًا. شكرًا لك".

