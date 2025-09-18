مبادرة ميشال حوراني الثقافية تضيء على جمال ديرميماس وتراثها

أطلق الممثّل والأستاذ الجامعيّ ميشال حوراني، مشروعًا جديدًا في بلدته ديرميماس – قضاء مرجعيون، تمثّل بمسار تراثيّ وسياحيّ يجول في أحياء البلدة القديمة.

وقد نشر “حوراني”، عبر حسابه الشّخصيّ على إنستغرام، صورًا من حفل إطلاق المشروع الّذي أتى ثمرة تعاون مع بلديّة ديرميماس وبدعم من فعاليّاتها وأبنائها.

هذا المسار الّذي يندرج ضمن فعاليّات مهرجانات ديرميماس ٢٠٢٥، تحت عنوان “ديرميماس مشوار وخبريّة”، انطلق بكلمة لرئيس البلديّة سهيل أبو جمره، ثم تلتها كلمة لميشال حوراني، شدّد فيها على أهمية إبراز هويّة البلدة وحماية تراثها وتعزيز مكانتها على الخريطة السّياحيّة والثّقافيّة.

بعدها جال الحاضرون في رحلة أُطلق عليها اسم “رحلة الحواس”، مرّوا خلالها بعشر محطّات بين الكنائس والبيوت القديمة وأشجار الزّيتون، وتخلّلها عروض موسيقيّة، فنّيّة وبصريّة على الجدران، إلى جانب محطّات تذوّق للأكلات البلديّة التّقليديّة.

واختُتم المسار في ساحة البلدة القديمة حيث أقيمت سوق شعبيّة عرضت فيها منتوجات محليّة وحرفيّات تراثيّة.

وكان “حوراني”، قد سبق أن وجّه رسالة شكر بعد فوزه في الانتخابات البلديّة الأخيرة إلى أهالي بلدته الّذين منحوه ثقتهم ووضع نجاحه في خدمة بلدته، مطلقًا شعار “معًا لديرميماس أجمل وأفضل.”