حسام حبيب: لا أعرف أي شيء عن شيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - أكد الفنان حسام حبيب أنه لا يتواصل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ولا يعرف عنها أي شيء هذه الفترة، مشيراً إلى أن أنباء عودتهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

هل يتواصل حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب؟

وقال حسام حبيب خلال لقاء مع ET بالعربي: "والله العظيم أنا معرفش عنها حاجة، هي في فترة نقاهة مش علاج ولا حاجة.. علاج من إيه؟ الحمد لله هي كويسة زي الفل، كل ما كنت بعرف أطمن عليها بطمن عليها بس دلوقتي مش عارف".

ووجه حسام حبيب رسالة لشيرين عبد الوهاب قال فيها: "رسالتي ليها ربنا يوفقها ويكرمها ويرجعها، مش يرجعها أنا مشوفتهاش راحت في حته عشان ترجع بس تفضل محافظة على مكانتها والناس اللي بتحبها بتمنالها الخير دايماً".

وأكد حسام أن كان ينوي طرح ألبومه الجديد خلال الفترة القادمة، لكن إصابته بكسر في القدم أجلت استكماله للتفاصيل الأخيرة للأغاني، خاصةً وأنه حتى الآن ما زال يعاني من مشكلة في وتر رجله، لكنه وعد الجمهور بطرح الألبوم في أقرب وقت ممكن.

رد قوي من حسام حبيب على الاتهامات الموجه له

يُشار إلى المطربرد على الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية والتي تفيد بالقبض عليه؛ مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة حيث قال: "أنا في بيتي والكلام مش حقيقي، أنا بقالي 4 سنين مش بيتقال عليا حاجات حقيقية، كل الناس طول الوقت بتبص على أي حاجة غير الحقيقة"، مضيفًا: "إشاعة القبض عليا مش مظبوطة، ومعروف مين بيطلعها دي حملة ممنهجة ضدي، والمرة دي فيها غلط كبير لأن أولًا في تسريب لتحقيقات النيابة، وكل مرة إدعائته بتكون غير حقيقية وأنا مش برضى أتخذ أي إجراء إكرامًا، ومش فاهم ليه الشخص ده قلبه عامل كده وجايب اللي جواه ده منين، أنا مستني ربنا هيجيب لي حقي".

وعما تردد بشأن استغلال حسام حبيب لشيرين ماديًا رد قائلًا: "الناس معذورة هما سمعوا كلام مش حقيقي في وقت من الأوقات، حتى شيرين بتقول حاجات في عصبيتها وترجع تندم، هي عاملة زي الطفل في غضبها بتتنرفز وبعدها بتهدى".

وتابع: "هو أنا مشتغلتش قبل كده كنت عاطل ومش بشتغل قبل شيرين؟ أنا طول عمري من وقت ما اشتغلت مش باخد مليم من أهلي حتى في جوازتي أنا بعت فيلتي وعربيتي وساعاتي عشان ماخدش مليم من أهلي ولا من شيرين، أنا كنت بصرف كده ولو مشتغلتش أنا مش محتاج لشيرين ومش محتاج لحد، وربنا ما يحوجني لحد ولا حتى لأهلي"، وتمنى وقتها أن لا يتم ربط اسمه بشيرين عبد الوهاب لأن ما يجمعهما أصبح صداقة فقط".

