الظهور الأول للأمير هاري بصُحبة ميغان ماركل في حفل خيري بعد لقاء والده

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - حضر الأمير هاري دوق ساسكس البالغ من العمر 41 عامًا، حفل One805LIVE! الخيري للسنة الثالثة على التوالي أمس السبت برفقة زوجته ميغان ماركل البالغة من العمر 44 عامًا.

ميغان ماركل تنضم للأمير هاري على المسرح خلال الحفل

وتم إقامة الحفل في منزل كيفن كوستنر المُطل على المحيط في كاليفورنيا، الذي يهدف إلى جمع التبرعات لتوفير المعدات الأساسية وبرامج الصحة النفسية لفرق الاستجابة الأولية في مقاطعة سانتا باربرا. وقد شهد الحفل مُشاركة العديد من المشاهير ومن أبرزهم تريشا يروود، غود شارلوت، وفرقة ذا فراي. ويُعد ظهور الزوجين في الحفل هو أول ظهور علني لهما منذ لقاء الأمير هاري بوالده الملك تشارلز خلال لقاء خاص في لندن.

ارتدت ميغان ماركل في الحفل فستان أزرق داكنًا بدون أكمام وحذاءً بكعب عالٍ، فيما ارتدى الأمير هاري سترة وقميصًا وبنطالًا داكنًا. وخلال الحفل انضمت دوقة ساسكس لفترة وجيزة إلى زوجها على خشبة المسرح، قبل أن تعانقه سريعًا ثم تشاهده من جانب المسرح، بينما قدم الأمير هاري جائزة لرئيس إطفاء مقاطعة سانتا باربرا مارك هارتويج.

الأمير هاري يُصلح علاقته بوالده الملك تشارلز

يُذكر أنه منذ أيام، أعرب الأمير هاري عن رغبته في رؤية والده الملك تشارلز بشكلٍ أكبر خلال المستقبل القريب، وجاء ذلك بعد أن لمّ شملهما بالفترة الأخيرة خلال زيارته للمملكة المتحدة.

وكان قد عاد دوق ساسكس إلى منزله في كاليفورنيا بعد إنتهاء رحلته الأخيرة إلى إنجلترا، والتي شملت زيارة العديد من الجمعيات الخيرية العزيزة على قلبه، وإلقاء كلمة في حفل توزيع جوائز ويل تشايلد، كما شهدت الزيارة تناوله للشاي مع والده الملك تشارلز، والذي لم يكن قد رآه منذ 19 شهراً.

وكانت آخر مرة رأى فيها الأمير هاري والده الملك تشارلز والذي يبلغ من العمر 76 عاماً في فبراير عام 2024، بعد أيام من كشفه عن تلقيه العلاج من سرطان لم يُكشف عنه.

وخلال لقائهما الأخير، تم تصوير دوق ساسكس وهو يصل بالسيارة إلى كلارنس هاوس، حوالي الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت المحلي، يوم 10 سبتمبر الحالي، ليتم مشاهدته عقب ذلك وهو يغادر المقر بعد مرور حوالي 55 دقيقة، وخلال حديثه مع صحيفة "الغارديان"، خلال رحلاته الأخيرة إلى أوكرانيا، لم يتحدث الأمير هاري كثيراً عن والده، إلا أنه أشار إلى أنه لا يريد أن يكون لمّ شملهما الأخير حدثًا عابراً.

كما صرح للصحيفة قائلاً إنه خلال العام المقبل "يجب أن يكون التركيز منصباً على والدي"، وأضاف أنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت في المملكة المتحدة واصطحاب طفليه -الأمير آرتشي، 6 سنوات، والأميرة ليليت، 4 سنوات- إلى هناك يوماً ما، كما علّق على زيارته للمملكة المتحدة الأخيرة قائلاً: "لقد جعل هذا الأسبوع هذا اللقاء أقرب بالتأكيد".

وكان لمّ شمل الأمير هاري والملك تشارلز لحظةً فارقةً في حياة الأب والابن، حيث كان قد صرّح مقرّبون من الدوق لـ"People" بأن الملك لم يكن يستقبل مكالماته سابقاً، وأن رسائله تُركت من دون رد.

وقد أعرب الأمير هاري عن رغبته في بدء خطوات نحو التقارب، حيث صرّح لـ"BBC News" في مايو بأنه يتمنى لو كانت هناك "مصالحة"، كما أقرّ بأن بعض تصرفاته في السنوات الأخيرة، بما في ذلك كتابة مذكراته "سبير"، قد صعّبت على أفراد عائلته التحدث إليه.

