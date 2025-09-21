شاهدوا كيف قامت ميلا الزهراني بتقليد حركات تشارلي شابلن وماذا قالت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - شاركت الفنانة ميلا الزهراني متابعيها فيديو جميل لها وهي تقوم بتقليد حركات تشارلي شابلن ورقصات وحركات عفوية وجميلة ومتقنة، وكان الفيديو باللون الأبيض والأسود. وعلقت ميلا الزهراني وكتبت "يوم بلا ضحك هو يوم ضائع، تشارلي تشابلن".

وتفاعل معها متابعوها لتقليدها حركات تشارلي تشابلن وأثنوا على الإتقان بالحركات ودعوا لها بأن تكون أيامها سعيدة ومليئة بالضحك.

آخر نشاطات الفنانة ميلا الزهراني

View this post on Instagram A post shared by #ميلا_الزهراني (@milaalzahrani)

وكانت ميلا الزهراني متواجدة مؤخرًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الـ 50، في مدينة تورنتو الكندية وذلك بعد اختيار فيلمها السينمائي "المجهولة" لعرضه عالمياً ضمن المهرجان، حيث يُعد هذا العرض الأول للفيلم الذي تدور أحداثه حول العثور على جثة فتاة مراهقة في قلب الصحراء، ما يثير العديد من التساؤلات حول شخصيتها. وتقرر سيدة البحث في ملابسات الجريمة وجمع المعلومات عن الجثة المجهولة لكشف اللغز المحيط بها. الفيلم من بطولة، وشافي الحارثي، ومن إخراج هيفاء المنصور.

كما كشفت مؤخرًا عن عملها القادم وهو مسلسل "على مر الزمان" وهو النسخة السعودية من مسلسل تركي، ويضم نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان عبد المحسن النمر، خالد البريكي، اسمهان توفيق، ميلا الزهراني، عائشة كاي، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي، أسامة محمد، ومن إخراج فكرت قاضي والعمل سيُعرض بعد رمضان 2026، على منصة شاهد وقنوات mbc.

آخر أعمال عُرضت للفنانة ميلا الزهراني

آخر فيلم سينمائي لميلا الزهراني

https://www.instagram.com/p/DKQMaTCo3kY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKQMaTCo3kY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKQMaTCo3kY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "عبر الأثير"، الذي تدور أحداثه حول الشابة "أثير"، التي تعمل مذيعة، وتبدو قوية وتنشر الطاقة الإيجابية من حولها، لكنها في الواقع تخفي جراحاً عميقة خلف قناع القوة؛ جراحاً خلَّفها لها ماضٍ قاسٍ. العمل من تأليف علي الشمري، وإخراج مناف عبدال، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: مرام البلوشي، إبراهيم الحربي،، منصور البلوشي، سارة الحسن، شيماء قمبر، زينب يوسف، محمد هاشم، أبرار أبو سيف، زمن عبد الله، عبد العزيز مندني، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي.كذلك كان آخر فيلم لها عُرض بالسينما هو فيلم "هوبال" وهومن بطولة، دريعان الدريعان، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، حمدي الفريدي، والفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».