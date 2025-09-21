عمر الجاسر يكشف لسيدتي عن مشاركته في مهرجان الغردقة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - كشف المخرج والفنان الأمين العام لاتحاد العرب الدكتور عمر الجاسر عن تلقيه دعوة للمشاركة في مهرجان الغردقة السينمائي الدولي للشباب وقال لسيدتي: "سأكون متواجدًا في المهرجان الذي ستبدأ فعالياته من 25 إلى 30 سبتمبر 2025 برئاسة السيناريست الدكتور محمد الباسوسي وسيتخلل المهرجان اجتماع مجلس اتحاد الفنانين العرب الذي يترأسه المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين المصريين وسيناقش أعضاء الاتحاد ممثلي الدول العربية خطط وبرامج الاتحاد وتفعيل العديد من البرامج والفعاليات التي يتم التنسيق مع الاتحاد في الوطن العربي ومسابقات الأفلام وورش فنية وندوات فنية ونقدية وتكريم عدد من النجوم".

كما شكر الجاسر الدكتور محمد الباسوسي لدعوته التي يعتز بها من قبل مهرجان الغردقة السينمائي الدولي، وكذلك شكر المخرج مسعد فودة رئيس الاتحاد لجهوده وحرصه على أن يجتمع أعضاء الاتحاد في هذا المهرجان.

هذا وقد كان الجاسر قد تلقى مؤخرًا دعوة للمشاركة في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الثاني، الذي أُقيم من 15 إلى 21 سبتمبر 2025 بمدينة بغداد. وتضمن المهرجان مسابقات للأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية، إضافة إلى ورش تدريبية لتنمية مهارات الشباب السينمائي.

آخر نشاطات عمر الجاسر

وكانت آخر نشاطات المخرج والفنان عمر الجاسر إشرافه مؤخراً على فريق عمل لتحديد المواقع المناسبة؛ لتصوير فيلم جديد بعنوان "خط أحمر"، الذي سيجري تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر وجورجيا، بمشاركة نخبة من نجوم الفن السعوديين والمصريين، إلى جانب مشاركة فنانين من بعض الدول العربية الأخرى.

الدكتور عمر الجاسر في سطور

الجاسر هو ممثل ومخرج سعودي، وعضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسسين لجمعية المسرحيين السعوديين. يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب، ومدير جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى كونه مستشاراً فنياً لمهرجان الأفلام القصيرة جداً VS Films.

أسس فرقة "فنون جدة المسرحية"، وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون. ومن أبرز أعماله التلفزيونية: "خيمة على الطريق"، "الوهم"، "درب الخطايا"، "عندما تغيب الحقيقة"، "شباب البومب"، إلى جانب أعمال أخرى. وله إسهامات كبيرة في المسرح السعودي، حيث أسس "مسرح عمر الجاسر"، أول مسرح في المملكة تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، وقدم من خلاله أول مسرحية تسجيلية سياسية سعودية عن أزمة الخليج.

اعتمدت الهيئة العليا لإدارة مهرجان مدنين السينمائي الدولي، في دورته الحادية عشرة بجربة – تونس، الدكتور عمر الجاسر عضواً في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي ستُقام فعالياته من 25 إلى 28 أكتوبر 2025. كما عينته إدارة مهرجان "البساط الأحمر للفيلم الدولي 2025" بمدينة أغادير المغربية رئيساً شرفياً للمهرجان، ورُشح مستشاراً فنياً لمهرجان الأفلام القصيرة جداً، الذي أُقيم بمدينة العين السخنة في مصر.

الدكتور عمر الجاسر- الصورة من المصدر

