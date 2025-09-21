الأميرة ميت ماريت حالتها تتدهور وتلجأ لعلاج التأهيل الرئوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 07:06 مساءً - منذ سنوات طويلة، وتعاني الأميرة ميت ماريت زوجة ولي عهد النرويج الأمير هاكون الوريث الوحيد لعرش النرويج، من مرض التليف الرئوي المزمن، وتخضع لفترات راحة وعلاج طويلة. ولكن يبدو أن هذه الفترة تشهد تدهوراً في حالة الأميرة النرويجية، وما أكد ذلك، إعلان الديوان الملكي النرويجي ابتعادها عن الأضواء وعن تأدية واجباتها الرسمية لقرابة شهر.

الأميرة ميت ماريت وإجازة إجبارية لمدة شهر بسبب مرضها

Crown Princess Mette-Marit of Norway will be taking most of October off to undertake treatment for her chronic pulmonary fibrosis. She will be staying at a pulmonary rehabilitation center meeting others with the disease.



She told the press: "I should have done it a while ago,… pic.twitter.com/WC6uzsncnA — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) September 19, 2025

نشر الديوان الملكي النرويجي في بيان رسمي عبْر موقعه، عن عدم مشاركة الأميرة ميت ماريت في فعاليات رسمية أو غيرها لمدة شهر، وذلك بسبب خضوعها لإعادة تأهيل رئوي الشهر المقبل؛ مما اضطرها إلى إلغاء جدول أعمالها لشهر أكتوبر.

وقد تم إلغاء أيّة ارتباطات رسمية باستثناء بعض المناسبات، مثل مأدبة الغداء الرسمية بمناسبة افتتاح البرلمان النرويجي نهاية الشهر.

ومن المقرر أن تشارك الملكة المستقبلية في ارتباطاتها المقررة هذا الأسبوع، وتستأنف بدورها كسفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، مهامها الملكية في نوفمبر.

ويُذكر أنه تم تعديل جدول الأميرة ميت ماريت الملكي باستمرار؛ لاستيعاب علاجاتها خلال الفترة الأخيرة. وفي العام الماضي، أخذت إجازة مرضية عدة مرات بسبب تشخيص حالتها، وظهرت عليها أعراض جانبية للأدوية التي كانت تتناولها.

علاج التأهيل الرئوي الذي تخضع له الأميرة

التليف الرئوي، مرض مزمن يُسبب تليُّفاً في أنسجة الرئة؛ مما يؤدي إلى صعوبة في تبادل الأكسجين، وشعورٍ بضيق في التنفس، وسعال، وتعب مستمر. ولا يوجد حتى الآن علاج شافٍ لهذا المرض، لكن تُستخدم علاجات لتخفيف الأعراض وإبطاء تقدُّمه.

وإعادة التأهيل الرئوي الذي ستخضع له الأميرة، هو برنامج علاجي لحالات الأمراض الرئوية المزمنة، يشمل تدريبات تُساعد المريض على تحسين قدرته على التنفس.

وحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون النرويجية (NRK) التي تواصلت مع طبيب مختص للحديث عن الحالة الصحية للأميرة النرويجية، أفاد بأن إعادة التأهيل الرئوي هو طريقة لتدريب الجسم على استهلاك كمية أقل من الأكسجين.

وقال الطبيب، أولاف كاري ريففيم، أخصائي أمراض الرئة: "إذا كنت مريضاً جداً؛ فغالباً لا يمكنك الاستفادة من العلاج. أما إذا كنت تعاني من ضعف طفيف؛ فقد يكون هذا العلاج فعالاً. من المحتمل ألّا تلجأ إليه إلا بعد ظهور أعراض تُصعّب عليك ممارسة حياتك اليومية".

الأميرة ميت ماريت ورحلتها مع المرض من 2018 حتى 2025

في عام 2018، تم الإعلان عن إصابة الأميرة ميت ماريت بمرض التليف الرئوي المزمن. وكان البيت الملكي قد كشف عن تشخيص مرض الأميرة في أكتوبر 2018، وقالوا بعد ذلك إنها خضعت لفحوصات مكثّفة تتعلق بصحتها، وتم اكتشاف نوع غير عادي من التليف في الرئتين وفقاً لطبيب ولي العهد. وكانت الأميرة قد تحدثت عن مرضها من قبلُ؛ معترفة بأنها تجد صعوبة في مناقشته؛ قائلة: "أنا مدركة تماماً لحالتي الصحية، لكنني لا أريد للأمر أن يحظى باهتمام كبير ، لكنه أحد الأسباب التي تجعلني أحب حياتي الصغيرة الجديدة كثيراً".



وقالت الأميرة في حوار سابق أيضاً عن مرضها: "لسنوات عديدة، كنتُ أعاني من مشاكل صحية بشكل منتظم، والآن أصبحنا نعرف المزيد عن طبيعة هذه المشاكل. حالتي الصحية تعني أن قدرتي على العمل ستختلف. قررتُ أنا وولي العهد الإفصاح عن هذا الآن، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه في المستقبل، ستكون هناك حاجة لتخطيط فترات دورية من دون البرنامج الرسمي. سيكون هذا ضرورياً فيما يتعلق بالعلاج وعندما يكون المرض أكثر نشاطاً".

وفي مقابلة أُجريت بمناسبة يوم ميلادها الخمسين عام 2023، قالت عن تشخيص حالتها: "هناك الكثير من الألم والصعوبة والقسوة في هذا الأمر. في الوقت نفسه، هناك شيء جميل فيه؛ لأنك تُقابل نفسك كثيراً. عليك أن تأخذ نفسك على محمل الجِد. ثم عليك أن تُبطئ وتيرة حياتك، وهو ما فعلتُه".

وفي وقت سابق من عام 2025، قدّمت الأميرة ميت ماريت تحديثاً عن صحتها، كاشفة أن مرضها قد تفاقم، وأن روتينها اليومي يتغير بسرعة أكبر عن ذي قبل. هذا يعني أن تغييرات جدولها الرسمي قد تحدث بوتيرة أكبر، وفي وقتٍ أقصر.



