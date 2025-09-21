الموريكس دور 2025 .. أمال ماهر تفوز بجائزة نجمة الغناء العربية

تكريم أمال ماهر بجائزة موريكس نجمة الغناء العربية

ألبوم آمال ماهر

حفل الموريكس دور 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:09 مساءً - انطلق مساء اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025؛ حفل توزيع جوائزفي دورته الجديدة التي تصادف يوبيله الفضي، بمشاركة واسعة من أبرز نجوم الغناء والدراما والإعلام في العالم العربي.وقد كُرمت المطربةبجائزة "موريكس نجمة الغناء العربية 2025"، وقد عبرت عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، حيث قالت : "يعجز لساني عن التعبير ووصف مشاعري، لا يسعني سوى أن أصف لكم مدى الفرحة العارمة بتكريمي في لبنان البلد المحب والمضياف".وأكملت: "هذه الجائزة غالية على قلبي كثيرًا لاني تاني مرة أخدها في الموريكس دور، وبهدى الجائزة لكل صناع ألبوم "حاجة غير" وللجمهور اللبناني والعربي ولشعبي الحبيب مصر"؛ وقد قدمتها الإعلامية وفاء الكيلاني ود فادي حلو وسلمها الجائزة وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص .يضم ألبوم"حاجة غير" 10 أغاني تمزج بين الرومانسية والدراما والتأمل الوجداني، وتُعبّر عن تطور حقيقي في اختيارات أمال ماهر، سواء على صعيد الكلمات أو الألحان أو التوزيع، من دون التخلي الكامل عن هوية أمال التي جعلتها مطربة تحمل رائحة الزمن الأجمل إلى الزمن الأصعب.وقد تعاونت آمال ماهر في هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نادر عبد الله والذي كتب لها 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته"، أيمن بهجت قمر وكتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.بالإضافة إلى أحمد المالكي، عليم، ومدين: ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار، أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.وقد بدأ منذ قليل حفلمع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز ‏من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".يذكر أن الموريكس دور (‏Murex d'Or‏) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في ‏مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة ‏من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي.يمكنكم متابعة نبيلة عبيد تحصل على تكريم مميز من الموريكس دور 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».