كندة علوش تكشف موعد عودتها للتعاون فنيًا مع زوجها عمرو يوسف.. تعرفوا عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - كشفت الفنانة كندة علوش عن نيتها هي وزوجها النجم عمرو يوسف للتعاون فنيًا مجددًا، وذلك بعد غياب تعاونهما في أي أعمال فنية منذ زواجهما، كما أبدت عن رأيها في أعماله الفنية التي قدمها خلال الفترة الماضية، وكذلك الأعمال المنتظرة.

هل تتعاون كندة علوش مع عمرو يوسف مجددًا؟

خلال لقاءٍ تلفزيوني مع موقع "عرب وود"، كشفت النجمة كندة علوش عن نيتها هي وزوجها النجمعن إمكانية تعاونهما في عمل فني مجددًا، قائلة: "لما يكون في حاجة أنا وهو نحس إننا لازم نكون فيها مع بعض إن شاء الله هنكون موجودين".

كما أعربت عن سعادتها الكبيرة بنجاحه في أعماله السينمائية، وتحديدًا فيلم "درويش"، مشيرة إلى حمسها الشديد وانتظارها فيلم "السلم والثعبان".

عمرو يوسف: أتمنى العمل مع كندة علوش

وكان الفنان عمرو يوسف قد عبر عن رغبته في تجديد التعاون الفني مع زوجته الفنانة، موضحًا أن فكرة العمل المشترك بينهما كانت مطروحة دائمًا، لكنها لم تنفذ بسبب عدم توافق المشاريع السابقة مع تطلعاتهما الفنية.

وأشار عمرو يوسف، في حديثه لإذاعة «إنرجي 92.1» مع الإعلامية زهرة رامي، إلى أنه سبق له التعاون مع كندة علوش في أكثر من عمل قبل الزواج، وأن عروضًا عدة قُدمت لهما بعد الزواج، إلا أنها لم تكن مناسبة، كما أعرب عن إعجابه الكبير بالأداء الكوميدي الذي قدمته كندة في مسلسل "إخواتي" خلال موسم رمضان الماضي، معتبرًا أن ما قدمته كان مفاجئًا ولافتًا، وأظهر قدرتها على تقديم أدوار متنوعة بمستوى متميز.

أعمال جمعت كندة علوش بزوجها عمرو يوسف

"ابن النصابة".. مسلسل منتظر لـ كندة علوش

وقد شاركتمعفي أكثر من عمل فني وذلك قبل زواجهما، حيث تشاركا في مسلسلان وهما "نيران صديقة" عام 2013، و"عد تنازلي" عام 2014، كما شاركته في عدد من الأفلام منها في فيلم "واحد صحيح" عام 2011، "برتيتا" عام 2012، وفيلم "هيبتا" عام 2016.في سياقٍ آخر، تنشغل حاليًا النجمةبتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ابن النصابة" المكوّن من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك في بطولته إلى جانبكلٌ من: إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج سالي والي.

وتدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.

عمرو يوسف يتألق في السينما

ومن جهته، تصدر الفنانشباك التذاكر بفيلمه "درويش" متفوقًا على الأفلام المنافسة، ليُشكّل رقمًا مهمًا في موسم أفلام صيف 2025 بالتزامن مع اليوم الأول له في صالات السينما المصرية، وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات و لكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

""درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وإنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" وبطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب وظهور خاص للنجم محمد شاهين.

كما ينتظر الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

