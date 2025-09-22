مريم حسين تحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية "كونتينر" في مهرجان صيف الزرقاء العربي بالأردن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - بجدارة كبيرة، استطاعت الفنانة مريم حسين أن تحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية "كونتينر"، وذلك في مهرجان صيف الزرقاء العربي بالأردن الذي انتهى قبل أيام.

وشاركت مريم حسين عبر ستوري حستبها بإنستغرام شهادات ثناء وتهنئة وشكر وصلت فريق مسرحية "كونتينر" من فرقة مسرح الطائف، ومن مهرجان المسرح الخليجي.

مسرحية "كونتينر" وقصتها

شهد مهرجان صيف الزرقاء العربي المسرحي في الأردن لحظة استثنائية هذا العام، بعدما خطفت مسرحية "كونتينر" الأضواء بحصدها 4 جوائز كبرى دفعة واحدة، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة مريم حسين عن أدائها المؤثر الذي تفاعل معه الجمهور بحرارة، كما حصل الممثل كُميل العلي على جائزة أفضل ممثل، بينما نال الكاتب عباس الحايك جائزة أفضل نص، فيما تُوج المخرج عقيل الخميس بجائزة أفضل إخراج.

وتطرح "كونتينر" حكاية اللاجئين في قالب درامي مكثف، وتدور الأحداث داخل حاوية معدنية تستخدم كمأوى مؤقت لزوجين، يعيشان صراعاً نفسياً بين ذاكرة مثقلة بالمآسي والاعتقال والخوف من المجهول، وبين رغبة عارمة في النسيان وبدء حياة جديدة، وتمكنت الفنانة مريم حسين من تجسيد شخصية الزوجة التي تحاول دفن الألم عبر التمسك بالنسيان، في مواجهة زوج يصرّ على استحضار الذاكرة بما تحمله من وجع وخوف، هذا التوتر بين النسيان والتذكر ظهر في أدائها بانفعالات مدروسة وحضور طاغٍ على الخشبة، ما جعلها تستحق بجدارة جائزة أفضل ممثلة، كذلك نجح كُميل العلي في أداء شخصية الزوج، ليضيف للمسرحية طبقة أخرى من العمق، متقاطعاً مع أسئلة الهوية والكرامة والقدرة على مواجهة الماضي.

آخر أعمال مريم حسين

وكانت آخر مشاركة للفنانةبعمل مسرحي بعنوان "طوق" قُدم بمهرجان "أفنيون" في فرنسا ومهرجان "فرينج" العالمي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة" أكبر مهرجان في العالم للفنون الأدائية.

ومسرحية "طوق" تدور أحداثها في مكتب كئيب، حيث يقضي الموظفون أيامهم كأنهم على خاصية التشغيل الآلي، في أحد الأيام، يفقد "فوزي"، رئيس القسم، أعصابه فجأة، ويقف على الطاولة ليكسر الصمت بانفجار بائس يتساءل فيه عن جدوى هذه الحياة المتكررة، لكن لا شيء يتغير، يعود الزمن إلى بدايته، تتكرر الأحاديث نفسها، ويعود الصمت ذاته، في دورة لا نهاية لها تحاصر الجميع، وتعكس المسرحية الحياة المعاصرة وتكشف عن رتابة الروتين، والمخاوف الصامتة، وتطرح سؤالاً: وهو ما الذي يلزم لكسر هذا الطوق؟

المسرحية من إخراج فهد الدوسري، ومن بطولة الفنان أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب.

كما شاركت مريم بعمل درامي هو مسلسل "خيوط المعازيب" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال، قصة حسن العبدي، إشراف على الكتابة هناء العمير، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان إبراهيم الحساوي، عبدالمحسن النمر، فيصل الدوخي، ريم أرحمة، سعيد قريش، سمير الناصر، فارس الخالدي، دانة آل سالم، راشد الورثان، بالإضافة إلى آخرين.

مريم حسين تستلم الجائزة في الاردن- الصورة من ستوري الانستغرام

