تأجيل عرض فيلم جوازة ولا جنازة لـ نيللي كريم بشكلٍ مفاجئ

قررت الشركة المنتجة لفيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة الفنانة نيللي كريم، تأجيل طرحه في صالات السينما، بشكلٍ مفاجئ، دون أسبابٍ واضحة، بعدما كان مُقررًا إطلاقه في دور العرض المصرية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس في سينمات الوطن العربي كله.

الشركة المنتجة لم تُحدد الموعد الجديد للفيلم

قصة وأبطال فيلم "جوازة ولا جنازة"

من جانبه، أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ"الخليج 365"، تأجيل طرحبينما لم تُحدد الشركة المنتجة بعد، الموعد الجديد لطرحه في صالات السينما، حيث يأتي ذلك التأجيل رغم إطلاق الحملة الدعائية للمشروع نهاية شهر أغسطس الماضي، من خلال طرح البوستر الدعائي للفيلم، وكذلك الإعلان التشويقي الأول.يُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب نيللي كريم، كلّ من: شريف سلامة، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل إخراج أميرة دياب، والتي شاركت بالتأليف مع دينا ماهر، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معاً في وجهة ساحرة، استعداداً لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب

يُعد الفيلم التجربة الروائية الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، ويأتي التأليف بالتعاون بينها وبين دينا ماهر، حيث أكدت الأخيرة في بيانٍ صحفي، أنها سعدت بالتعاون مع أميرة دياب، خاصةً وأنها قدمت معالجة قوية للقصة التي يقدمها الفيلم، وأيضاً بداية شيقة للشخصيات المتواجدة فيها، وشاركتها "ماهر" في تقديم الطعم المصري لها وقالت: "كان لدينا العديد من جلسات العمل التي قمنا خلالها بتجربة العديد من الأمور إلى أن وصلنا إلى الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور على الشاشة قريباً".

وتابعت قائلة: "الميزة في العمل مع أميرة دياب أننا متفقتان على الآراء نفسها وحول ما نريد تقديمه من الفيلم، وأن صانع الفيلم لابد وأن يكون له الخبرة الحياتية نفسها، بالإضافة إلى أنني ممتنة لها أنها جعلتني جزءاً من الـCreative Process لأنه من الأفضل للكاتب أن يعاين المكان الذي ستتم خلاله الأحداث، فمن الأفضل أن يتعايش مع الأماكن بدلاً من أن يتخيلها من العدم، لذلك كانت تجربة ممتعة بالنسبة لي بكل تفاصيلها وتعلمت فيها الكثير أيضاً".

وأضافت دينا: "كنا نحاول أن نوازن دائماً بين ما نريد أن نقوله أو نعتمد دائماً على أن الموقف وتباين الشخصيات هو ما سيكون سبب الضحك، فأشخاص من عالم يتقابلون مع أناس من عالم آخر والتفاعل بينهم سيجعل الجمهور يعيش حالة من التشويق والكوميديا".

