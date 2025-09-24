يسرا اللوزي تعلن مشاركتها في عمل مسرحي وتعلق: فخورة وسعيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 05:05 مساءً - أعلنت النجمة يسرا اللوزي عن مشاركتها في عمل مسرحي جديد بعنوان "وهنا القاهرة"، المنتظر عرضه يوم 1 أكتوبر من الشهر المقبل، ويأتي العمل من تأليف وإخراج رشا الجمال.

أسباب حمست يسرا اللوزي للمشاركة في "وهنا القاهرة"

عبرت يسرا اللوزي عن سعادتها وحماسها الكبير تجاه هذا العمل المسرحي، لعدة أسباب أبرزها هي التوليفة الخاصة بحبكته أو قصته التي تجمع بين الكوميديا والجدية في نفس الوقت، إلى جانب الوجوه الشبابية المشاركة به والتي تتوقع لهم مستقبل مبهر نظرا ً للقدرات التمثيلية التي يتمتعون بها.

ونشرت "اللوزي" الملصق الدعائي للمسرحية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلقة: "عودة المسرح الخطير.. بكل فخر وسعادة، حابة أعلن إنّي هكون جزء من عرض مسرحي استثنائي يجمع بين الكوميديا والجدّية في نفس الوقت كداعمة للمواهب الجديدة في مصر العرض مش بس ضحك وإفيهات، ده رسالة حب كبيرة للفن والمسرح".

وأضافت:" ودعم حقيقي لمواهب مصر الجديدة اللي هتشوفوا فيهم مستقبل الفنون، تعالوا استمتعوا بتجربة مختلفة، مليانة طاقة وضحك، وفي نفس الوقت هتلمسوا الواقع والرسالة".

"صقر وكناريا" عمل سينمائي منتظر

تألق درامي

أما على الصعيد السينمائي، تنتظرعرض فيلمها الجديد "صقر وكناريا"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج بالأكشن، وتتناول أحداثه قصة صداقة تتطور إلى تنافس وصراع بين رجلين في عالم مليء بالخطر وتهريب الآثار، بينما تتعقد علاقاتهما الشخصية، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، حيث تجتمعفي البطولة مع محمد إمام، شيكو، انتصار، خالد الصاوي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.من الجدير بالذكر، أن النجمةكان لها حضوراً مميزاً في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "لام شمسية"، وظهرت خلال أحداثه بشخصية "رباب" التي تعاني من اضطرابات نفسية شديدة جعلتها تراقب مايحدث في صمت.

يتناول المسلسل أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، إذ يسلط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلًا من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.

المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

