تفاصيل دور ناهد السباعي في فيلم السادة الأفاضل.. مغامرة مشوقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - تجربة سينمائية جديدة، تخوضها النجمةمن خلال فيلم "السادة الأفاضل"، والمنتظر عرضه قريباً في دور السينما، وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن صناعه والقائمون عليه، عن الانتهاء من تصوير كافة مشاهده، عقب فترة تصوير طويلة تنقل خلالها فريق العمل بين مواقع تصوير متعددة.و كشفت ناهد السباعي، عبر مقطع فيديو قصير بثته على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام"، عن ملامح دورها بالفيلم، إذ قالت إنها سوف تظهر بدور مخرجة دنماركية، وأثناء قرأتها لكتاب عن منطقة "خان الخليلي" المتواجدة في مصر، تشعر بحالة من الانبهار تجاه هذه المنطقة بسبب الأماكن الأثرية الكثيرة التي تكون بها، لتقرر على الفور اصطحاب الكاميرا الخاصة بها، بهدف عمل فيلم تسجيلي، وهناك تتعرض لسرقة كاميراتها، لتقرر خوض رحلة من البحث عن سارقيها، لتقودها تلك الرحلة نحو عالم آخر وهو عالم الجريمة المنظمة للشخصيات التي تقوم بالاتجار في كاميرات التصوير وكل شيء يتعلق بها.تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" حول صراع بين عائلتين، الأولى تعيش في إحدى القرى الريفية ويبرز من أفرادها محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي، والثانية مقيمة في القاهرة ومن أفرادها طه دسوقي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، وتربط بين العائلتين صلة تؤدي إلى سلسلة من الخلافات والمواقف الكوميدية.الفيلم يشارك في بطولته محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادي مهنا، ناهد السباعي، انتصار، على صبحي مهنا، إسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.تتعاون النجمةللمرة الأولى مع الفنان أحمد السقا في فيلم" هيروشيما" المقرر عرضه قريباً، ويسلط الفيلم الضوء على الجانب الخفي للتكنولوجيا والآثار السلبية التي تنتج عنها، خاصة تلك التي تتعلق باستخدام الكاميرات الخاطئ في حياتنا اليومية، والتي تتسبب في وقوع الكثير من الضحايا في فخ الاختراق، وتدور قصة الفيلم حول شخصية «عبدالبصير» الذي يطلق حملة هجوم إلكترونية على عدد من الأشخاص، ويعمل على اختراق كاميرات هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الإلكترونية، من أجل الانتقام منهم بعدما تسببوا في وفاة والده في الماضي.ويُشارك في فيلم "هيروشيما" عدد من النجوم هم عمرو عبد الجليل، هدى الإتربي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أيمن بهجت قمر.كما تنتظر أيضاً النجمة، طرح فيلم "بنات الباشا" في دور السينما، والذي تشارك به برفقة عدد من النجمات وهن، مريم الخشت، سوسن بدر، زينة، تارا عبود وآخريات.فيلم "بنات الباشا" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، ويعتمد على البطولة النسائية ويناقش عدداً من قضايا المرأة في المجتمع، وحسب الرواية تدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة وغيرها.جدير بالذكر، أن آخر المشاركات السينمائية للفنانة، كانت من خلال فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، والذي جاءت أحداثه في إطار رومانسي مشوق، خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب.وضم الفيلم كوكبة كبيرة من النجوم وهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، هدى المفتي، مايان السيد، وآخرون، ومن إخراج عثمان أبولبن.