إبراهيم تشيليكول يعلن زواجه من ناتالي ياركان بصورة رومانسية وتعليق مميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - احتفل الممثل التركي إبراهيم تشيليكول بزواجه من الكاتبة والمؤلفة في فنون الطهي ناتالي ياركان اللذين يرتبطان بعلاقة حب منذ عام 2022، بعد مرور أشهر قليلة على طلاقه من زوجته المهندسة ميهري موتلو في مايو 2022 بعد زواج دام خمسة أعوام تقريبًا سنوات. وقد أقاما زفافهما رسميًا في حفل خاص لم تكشف تفاصيله بعد إلى العلن كاملة وإن كان قد حضره زملاؤه من الوسط الفني أم اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

نشر إبراهيم تشيليكول صورة واحدة فقط من حفل زفافه من ناتالي ياركان



وقد نشر الممثل التركي إبراهيم تشيليكول صورة واحدة فقط من حفل زفافه من ناتالي ياركان عبر حسابه على إنستغرام وشاركها مع حساب ناتالي على إنستغرام. وجاءت الصورة رومانسية بالأبيض والأسود، معلنًا من خلالها الخبر السعيد ، حيث ظهر العريس ببدلة سوداء رسمية وهو يقبّل عروسه ممسكًا بيدها. وقد بدت ناتالي ياركان سعيدة تضحك بحب وهي مغمضة العينين. وكانت ترتدي فستان زفاف أبيض طويلًا أنيقًا والذي تميز ببساطته فيما تركت شعرها الطويل، مالسًا منسدلًا على كتفيها وظهرت بماكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة الناعمة. الصورة التقطت للعروسين وهما واقفان على سلالم عليها قطعة كبيرة من القماش باللون الأبيض وضع عليها باقات من الزهور. وحدّد إبراهيم تشيليكول على الصورة تاريخ حفل الزفاف الذي تمّ في 20.09.2025 . بينما أعلن عنه بعد يومين أي الإثنين 22 سبتمبر. وعلق إبراهيم تشيليكول على الصورة بأبيات شعرية مأخوذة من قصيدة "أحبك بكل جمال" للشاعر أوزدمير آصف أهداها إبراهيم تشيليكول لزوجته ناتالي ياركان بكل حب: "أحبك بكل جمالك، بكل نقائك، بكل عمقك، وهذا ليس فقط". وقد أضفى هذا المنشور الشعري الرومانسي طابعًا مميزًا على إعلان الزواج.

فور نشره صورة الزفاف الرومانسية، تلقى الزوجان إبراهيم تشيليكول وناتالي ياركان العديد من التهاني من متابعي الزوجين ومحبيهما والفنانين زملاء النجم متمنين لهما السعادة الدائمة، ومن أوائل المهنئين برزت الفنانة ديميت أوزديمير التي تمنت لهما زواجًا سعيدًا. وقد اهتم محبو النجم إبراهيم تشيليكول لمعرفة من هي نتالي ياركان التي خطفت قلب نجمهم المفضل.

https://www.instagram.com/p/DO6Src4CLwE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO6Src4CLwE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO6Src4CLwE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إبراهيم تشيليكول بأعمال بارزة حققت نجوميته

إبراهيم تشيليكول نجم تركي معروف بأعماله الناجحة ليس في تركيا وحسب إنما في الدول العربية أيضًا حيث يحظى بشعبية واسعة لاسيما مع مسلسله "حب أبيض أسود" الذي عرض في العام 2017 حيث أطلّ بدور شاب يدعى فرحات مع النجمة التركية بيرجي أكالاي بدور أصلي. ولد إبراهيم تشيليكول في 14 فبراير 1982، عرف كلاعب كرة سلة محترف. وبسبب لياقته البدنية ووسامته، دخل مجال عروض الأزياء. أما مسيرته الفنية فبدأها عام 2007 في أول مسلسل قام به بعنوان "قبضة النمر" وكان بعمر الـ 26 عامًا حيث أطلّ بدور الضابط شامل باتوراي.

حقق إبراهيم تشيليكول نجاحًا لافتًا في مسيرته الفنية منها في الفيلم التاريخي "فتح" التي تعود أحداثه للعام 1453 ويروي قصة فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. وبرز في الدراما التلفزيونية من خلال العديد من المسلسلات، منها "عفت" مع الممثلة دنيز شاكر، و"الرحمة" و"حب أبيض أسود"، "كان يا ما كان في تشوكوروفا"، "رحلة الطيور"، والكثير من المسلسلات الأخرى. وسيبدأ تصوير مسلسل "الحب يتضمن الانفصال" قريبًا.

وبفضل أدائه الناجح حصل إبراهيم تشيليكول على جائزة أفضل ممثل عالمي في حفل توزيع جوائز كينيو العام الفائت، الذي أقيم ضمن مهرجان البندقية السينمائي.

تعارف إبراهيم تشيليكول وناتالي ياركان



في العام 2017، تزوج إبراهيم تشيليكول من المهندسة المعمارية ميهري موتلو. وفي العام 2019 رزق الزوجان بابنهما علي وانفصلا في عام 2022.

وفي ديسمبر من العام 2022، انتشرت أخبار عن علاقة الحب التي تجمع بين إبراهيم تشيليكول وناتالي ياركان وهي الصديقة المقربة للنجمة التركية بيرجي أكالاي والتي يربطها أيضًا صداقة مقربة بـ إبراهيم تشيليكول. وقيل إن لقاء إبراهيم تشيليكول وناتالي ياركان الأول جاء في مطعم إحدى صديقات بيرجي أكالاي. وقد عبّر إبراهيم تشيليكول في أكثر من مقابلة عن حبه لنتالي قائلًا إن الحب والزواج شيئان جميلان جدًا معترفًا أنه مغرم بناتالي وسيتوجان حبهما بالزواج".

https://www.instagram.com/p/C_s2qvCILYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_s2qvCILYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_s2qvCILYd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ناتالي ياركان اسم بارز في عالم تأليف كتب عن الطبخ

ولدت ناتالي ياركان في إسطنبول. تعود عائلتها من أصول يونانية وأرمنية. درست ياركان اللغة الإنجليزية في جامعة إسطنبول، ثم درست التسويق وحصلت على درجة الماجستير من جامعة ماريماونت بولاية فرجينيا. وبعد عملها في الصناعة الكيميائية لسنوات عديدة، حوّلت ناتالي ياركان اهتمامها لاحقًا إلى فن الطهي والنشر. وأصبحت اسمًا بارزًا في عالمي الطهي والإعلام. وألّفت كتبًا عن الطبخ وثقافة الطعام ومنها كتاب "وصفات وذكريات" الذي منحها شهرة تركية وعالمية، نالت ناتالي ياركان شهرة عالمية بفوزها بالمركز الأول في تركيا والمركز الثالث في مسابقة "جوائز كتب الطبخ العالمية". كما تنتج برامج تلفزيونية تتناول ثقافة الطهي. وقبل بضع سنوات انفصلت ياركان عن زوجها السابق ولديهما طفلان.

https://www.instagram.com/p/DD9Z8sOIwpM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD9Z8sOIwpM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD9Z8sOIwpM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إبراهيم تشيليكول تعرض لحادث سير

وكان إبراهيم تشيليكول تعرض لحادث سير في يونيو من العام الماضي خلال قيادته دراجته النارية في أحد شوارع العاصمة التركية إسطنبول. حيث اصطدمت دراجته النارية بإحدى السيارات، ما تسبب في سقوطه أرضًا. وفور سماعها الخبر، هرعت حبيبته ناتالي ياركان إلى مكان الحادث وقامت بنقله إلى المستشفى حيث تبين أنه كان مصابًا بجروح طفيفة في ضلوعه وكتفه.

https://www.instagram.com/p/C_YCt46IXml/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_YCt46IXml/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_YCt46IXml/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».