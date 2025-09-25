حكاية نور مكسور.. نهاية صادمة لنور إيهاب في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

خطة للإنتقام

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

مفاجأة غير متوقعة

حكاية "نور مكسور"

https://www.instagram.com/p/DOyix1vDU__/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOyix1vDU__/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOyix1vDU__/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - أُسدل الستار على أحداث قصة "نور مكسور"، بنهاية صادمة وغير متوقعة لمصير نور (نور إيهاب)، التي سارت طوال الأحداث على طريق الانتقام، لكنها تنهي القصة بدخولها في لعبة خطيرة تكشف لنا في النهاية أنها كانت ضحية خداع وأكاذيب أكبر مما كانت تتوقع. وذلك ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" .في الحلقات الأخيرة، تحالفت نور مع كريم (يوسف عمر) لوضع خطة للإيقاع بوالده رامي العسيلي من خلال شركة وهمية تستدرجه للاستثمار وخسارة أمواله. وبينما بدت نور وكأنها تتحكم بخيوط اللعبة، تكشف المواجهة بين كريم ووالده أسرارًا خطيرة، وهي أن كريم مدمن ممنوعات ولاعب ميسر، وقد استغل اندفاع نور للانتقام ليحصل على نصيب أكبر من المال لتغطية نزواته وديونه.ومع تصاعد التوتر، يتلقى المشاهد صدمة أكبر عبر مشاهد الفلاش باك، إذ تكتشف نور أن الحقيقة التي بنت عليها انتقامها كانت وهماً. فقد كانت تظن طوال الوقت أن رامي هو من اعتدى عليها في الماضي، بينما يتبين أن كريم نفسه هو الفاعل. فقد دس منوماً في العصير واعتدى عليها في غياب تام عن وعيها، ثم انسحب إلى غرفته دون أن تراه، تاركًا إياها لتظن أن والده هو المجرم.ومع ذلك، انتهت القصة من دون أن تعلم نور هذه الحقيقة المروعة، ليبقى المشاهد وحده شاهداً على الخيانة المزدوجة. لتترك لنا النهاية الغامضة الباب مفتوحًا على تساؤل: هل كتب على نور أن تبقى ضحية للخداع، أم أن مصيرها سيقودها إلى مواجهة الحقيقة في ما بعد؟تعد حكاية "نور مكسور" ضمن 7 حكايات يقدمها مسلسل ""، ومن تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري، بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، تقي حسام وحازم سمير.يمكنكم قراءة....حكاية هند الحلقة الأخيرة.. انتصار ليلى أحمد زاهر واسترداد كرامتهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».