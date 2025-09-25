مسلسل وتر حساس 2: خداع ومؤامرات وانتقام في الحلقات الأولى

الحلقة الأولى: عودة رشيد وكشف هوية فريدة

أبطال مسلسل وتر حساس 2

غادة عادل (فريدة).

محمد علاء (رشيد).

إنجي المقدم (كاميليا).

كمال أبورية (هاشم).

هيدي كرم (رغدة).

محمد محمود عبدالعزيز (أدهم).

رانيا منصور (هاجر).

هاجر عفيفي (داليا).

إلهام وجدي (رنا).

محمد العمروسي (ياسين).

نورا عبدالرحمن.

لطيفة فهمي.

شريف الشعشاعي.

تأليف أمين جمال.

إخراج وائل فرج- حسن البلاسي.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - يحظى الجزء الثاني من مسلسل "" بمتابعة واسعة منذ عرضه بدءاً من يوم الأحد؛ خاصة بعد النجاح الكبير والتفاعل الجماهيري الذى شهده الجزء الأول؛ حيث بدأت أحداث الموسم الجديد الذي يشهد ظهور شخصيات جديدة وغياب أخرى. بعد مرور ثلاث سنوات على نهاية الجزء السابق؛ لتشهد الحلقات الأولى تصاعداً درامياً مشوّقاً، يكشف عن أسرار جديدة وصراعات متشابكة، وانتقام.تُفتتح أحداث الموسم الثاني بعودة رشيد (محمد علاء) إلى مصر برفقة أبنائه، ومعه فريدة (غادة عادل) التي ارتبط بها خلال فترة غيابه، وتكشف الأحداث سريعاً عن هوية فريدة؛ فهي ابنة هاشم القاضي ()، مصمم الأزياء الشهير ومالك أتيليه ضخم يعمل فيه ابنه أدهم ()، وتقرر فريدة الاستقرار في مصر والعمل في الأتيليه.قد تحبين قراءة عرض 3 مسلسلات جديدة خلال أيام: كوميديا وتشويق وانتقامصدمةُ فريدة الأولى عند عودتها، كانت اكتشاف زواج والدها مرة أخرى من صديقتها المقرّبة هاجر (رانيا منصور) بعد طلاقهما؛ مما يضعها في مأزق نفسي شديد. في نفس الوقت، يُبدي رشيد رغبته في التقدُّم رسمياً لخِطبتها، إلا أن والدها هاشم يواجهه بالرفض وعدم الترحيب، بحُجة أنه تزوّج مرتين وانفصل ولديه أبناء؛ تاركاً فريدة في حيْرة بين مشاعرها ورضا والدها.تتسارع الأحداث في الحلقة الثانية؛ حيث تنكشف تفاصيل خطيرة من ماضي رشيد؛ حيث يزور رجلاً مسناً في دار رعاية، ويظهر أنه والده الحقيقي وشقيق هاشم القاضي. رشيد يخبره بأنه قريب من الزواج من ابنة هاشم، وأنه سيستعيد حقوقه الضائعة ويثأر لما حدث في الماضى؛ حيث تَبيّن أن هاشم هو سبب المشاكل الكبيرة التي عانى منها رشيد، وبسببه لم يكتب اسم والده في بطاقة هويته.اقرأي أيضاً نجوم وتر حساس 2 يتحدثون عن مفاجآت جديدة بالمسلسل قبل عرضهفي جانب آخر، تنصح فريدة، صديقتها هاجر، بخصوص والدها لكونه يكبرها سناً، لكن الأخيرة تتمسك بعلاقتها به وتُصرّ على حبها له. لتفكر فريدة في حيلة لإفساد زيجة والدها من صديقتها، وذلك خلال حفل يوم ميلاد هاجر، الذي ظهر فيه حبيبها السابق ويفضحها برسائل منسوبة إليها؛ فتنهار ثقتها أمام الجميع، ويطلّقها هاشم مباشرة؛ لتنجح خطة فريدة الشيطانية باعتبار أنها دبّرت كلّ ما حدث لإبعاد صديقتها عن والدها.تتوالى الأحداث؛ حيث تتظاهر فريدة بالوقوف بجوار هاجر بعد طلاقها، وتأخذها لفحص هاتفها للتأكد من تعرُّضه للاختراق، لكنها تخدعها وتخرج بمفردها من المكان، ثم تعود لتؤكّد لها أن الهاتف تم تهكيره بالفعل. ومع ذلك، تصر فريدة على أن عودة هاجر إلى حياتها السابقة مع خطيبها القديم هو الحل الأفضل، بينما ترفض هاجر تماماً هذا الاقتراح.تابعي المزيد أبرز ما جاء في برومو مسلسل وتر حساس 2 وموعد العرضتذهب هاجر لمواجهة حبيبها السابق؛ متهمةً إياه بإرسال الرسائل، لكنه ينفي ويؤكّد أن ما وصله جاء من هاتفها مباشرة. في المقابل، يستغل رشيد حالة الاضطراب التي تعيشها العائلة، ويبدأ في توجيه سكرتيرة مكتب أدهم لصالحه؛ حيث تنفّذ تعليماته وتعمل على تعطيل أعمالهم وصفقاتهم. تتسبب هذه المؤامرات في سلسلة خلافات حادة داخل الأسرة، وتزداد الانقسامات بين أفرادها.يزداد الصراع في الحلقة الرابعة، التي تشهد بدء فريدة في تحضيرات زفافها من رشيد رغم رفض والدها القاطع، وتذهب معه إلى صالون تجميل تمتلكه داليا (هاجر عفيفي)، شقيقة سلمى طليقة رشيد، وهناك تتقاطع الأحداث مع رغدة (هيدى كرم)، الخارجة مؤخراً من السجن، والتي تطالب بحقها الشرعي في عيادة تابعة للعائلة، ولكن رغدة تكتشف بالصدفة خبر زواج رشيد من فريدة؛ فتصاب بالدهشة وتقرر التواصل معه.اطلعي على بين السينما والدراما: رانيا منصور تستكشف دوافع زواج الفتيات من رجال أكبر سناًأما هاجر؛ فمازالت تحاول إقناع هاشم ببراءتها، لكنه يطردها، فيما يعيش أدهم حالة من الإحباط بعد فشل بعض مشاريعه، لكنه يتلقى دعماً معنوياً من مساعدته، التي تؤكّد على موهبته وتشجعه. المفاجأة الكبرى في نهاية الحلقة تأتي مع تنفيذ خطة مدبّرة من هاشم للإيقاع برشيد؛ حيث يستدرجه إلى لقاء مع فتاة، ويتم تصويرهما معاً، ثم تصل الصور إلى فريدة التي تُصدم بما ترى. عندما تواجهه، تجد الفتاة بين ذراعيه في فيلّتها؛ لتنهار ثقتها به.



