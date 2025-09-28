محمد شامان لـ"الخليج 365": مسلسل "المحامية" أجسد فيه شخصية المحامي عمر النرجسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - كشف الفنان محمد شامان عن شخصيته التي جسدها من خلال مسلسل "المحامية" التي عُرضت أمس أولى حلقاته، وفي حفل إطلاق العمل بحضور أبطال العمل في مقر mbc بالرياض قال لـ"الخليج 365": "يُعَدُّ مسلسل "المحامية" أول عمل يتناول قضايا النساء وإبراز مهنة المحامية السعودية، وهو يتكون من 10 حلقات، وتم تصويره في العاصمة الرياض لمدة 50 يوماً، وجسد بالمسلسل شخصيه المحامي "عمر"، وهو شخصية نرجسية متعالية وغير متصالح مع نفسه".

وعند سؤاله هل يتوقع أن يكره المشاهد لتجسيده دور الرجل الشرير، قال محمد شامان ضاحكاً: "أتوقع أنه سيكرهني كما حدث سابقاً وكرهني بعد تجسيدي راشد، في مسلسل شارع الأعشى".

أول عمل يبرز دور "المحامية"

وتابعقائلاً: "هو أول عمل يتحدث عن القضاء فيما يخص النساء، ويبرز دور المحامية السعودية وسعيد جداً أنني جزء من هذا العمل".

وعن توقعاته للعمل قال شامان: "لقد تعبنا وبذلنا جهودنا، وإن شاء الله يحقق العمل ما تمنيناه".

وعن الصعوبات التي واجهها بالتصوير قال: "لم نواجه صعوبة؛ التصوير كان مسهلاً، لكن عانينا قليلاً من الطقس وحرارته التي ارتفعت عند التصوير فقط".

للمزيد من الأخبار: محمد شامان العنزي يكشف لـ"الخليج 365" ما بعد الميراث: لديَّ ثلاث مشاركات رمضانية.. منها طاش ما طاش

الأعمال القادمة لـ محمد شامان

أجواء مميزة من الحماس والسعادة رافقت العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسل #المحامية، أول عمل سعودي قضائي بقيادة نسائية، والتقينا خلاله أبطال العمل للحديث عن تفاصيل أدوارهم في هذا المشروع الفريد من نوعه. pic.twitter.com/fukBfFwc1Z — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 26, 2025

مسلسل "المحامية"

مسلسل "شارع الأعشى"

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وعن جديده القادم قال: "الآن سيُعرض لي، وهنالك عمل لا يزال بطور التصوير، وهو مسلسل "على مر الزمان،" وهو قصة تركية قمنا بتعريبها بأبطال سعوديين بمشاركة نخبة من النجوم منهم: عبد المحسن النمر، ميلا الزهراني، عائشة كاي، بالإضافة إلى آخرين، وسيُعرض خلال شهر أكتوبر وسيكون اسم العمل المرسى. ولديَّ أيضاً فيلم سينمائي بوليسي لا أستطيع الحديث عنه أو ذكر اسمه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مسلسل "شارع الأعشى2"، وسنقوم بتصويره بمشئية الله الأسبوع القادم".ومسلسل "المحامية"، هو من أعمال شاهد الأصلية، من كتابة نورا العمري، وإخراج جاسم المهنا، ويضم: لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبد الرحمن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم النجدي، روان الطويرقي، محمد شامان، بندر الخضير، محمد الحجي وآخرين.

يستعد القائمون على مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025، لتقديم الموسم الثاني للعمل "شارع الأعشى2" خلال رمضان 2026 وسيبدأ تصويره بشهر أغسطس 2025، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ الكاتبة والروائية بدرية البشر، وكان المسلسل قد وجد أصداء جيدة وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى برمضان وحقق نجاحاً باهراً وطالب الجمهور بموسمٍ آخر له خاصةً وأن نهاية العمل كانت مفتوحة مما جعلت الجهه المنتجة للعمل تكشف عن موسمٍ آخر وبتواجد نفس شخصيات الموسم الأول بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

مسلسل "المرسى"

"المرسى" هو مسلسل مقتبس من قصة تركية، وكان بعنوان "على مر الزمان" وتقع أحداثه بـ120 حلقة، وسيكون "المرسى" من بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، خالد البريكي، ميلا الزهراني، عائشة كاي، أحمد شعيب، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي، وهو من إخراج فكرت قاضي.

وتدور قصة "على مر الزمان" أو "المرسى" حول "علي أكارسو"، وهو قبطان يسافر كثيراً لفترات طويلة بعيداً عن زوجته وأولاده، وهناك بالغربة يتعرف إلى سيدة تُدعى "كارولين" يقع في حبها وتحاول السيطرة عليه وتطلب منه أن يتخلى عن زوجته "جميلة "وأولاده، ويبدأ الصراع الداخلي بين حب "علي" لزوجته وأولاده وعشقه لـ"كارولين".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».