محمد رمضان يروج لحفله الجديد ويحمس الجمهور للحضور

في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس تحضير حفله الجديد، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، على مسرح ماديسون سكوير جاردن في يناير 2026.

حفل محمد رمضان في أمريكا

حمسالجمهور الحضور للتواجد في هذا الحفل، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع مصور قال فيه: "رسالتي لجمهوري العربي العظيم إحنا لو ملينا المسرح ده هيكون مش انتصار ليا.. ده هيكون انتصار لكل عربي، ورسالة لكل العالم إننا لينا سحر خاص وحضور قوي.. وأنا ثقتي في الله أولًا ثم في جمهوري العربي إننا هنصنع التاريخ مع بعض.. وثقة في الله نجاح".

وكتب رمضان تعليق على الفيديو قال فيه أن هذا الحفل خطوة مميزة في مشواره الفني، وتثبت للعالم أجمع تأثير الفنانين والنجوم العرب خاصة وأن هذا الحفل سيُقام على واحد من أهم وأكبر المسارح الأمريكية وستتولى الشرطة تنظيم دخول الجمهور وتأمين الحفل وزاد حماس الجمهور قائلاً: "مكتوب في عقدي معاهم ان لو التذاكر خلصت قبل 30 أكتوبر ينقلونا أكبر أرينا.. زينا زي أكبر نجم عندهم ثقة في الله قدها".

وقد تفاعل الجمهور مع الخبر وأبدوا حماسهم لهذا الحفل لأنه سيكون فارق في مشواره الفني وسيجعله يخطو بقوه نحو الدول الأوروبية لإحياء حفلات غنائية جديدة.

عرض فيلم "أسد" في "برلين" و"كان" قبل دور السينما

في سياقٍ آخر، كشف الفنان محمد رمضان عن الموعد الجديد لطرح أحدث أعماله السينمائية "أسد" خاصةً بعدما تم الإعلان عن أكثر من موعد هذا العام، ولكن لم يكن الفيلم جاهزاً في هذه المواعيد، وأشارإلى أن الفيلم لن يُطرح بشكلٍ مباشر في دور العرض، وإنما سيبدأ بجولة عالمية في عدد من المهرجانات الدولية الكبرى قبل وصوله إلى الجمهور في دور السينما.

وأوضح محمد رمضان على هامش المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في لبنان قبل حفله على مسرح "الفوروم دو بيروت" بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، أن الفيلم سيشارك أولاً في مهرجان برلين السينمائي 2026، يعقبه عرض في مهرجان كان السينمائي 2026، على أن ينطلق رسمياً في دور العرض التجارية خلال شهر يونيو 2026.

وأكد أن حرصه على تقديم الفيلم في كبرى المهرجانات العالمية يأتي من إيمانه بقيمة العمل، وما يحمله من طابع إنتاجي ضخم وأبعاد درامية مميزة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستمنح "أسد" مساحة أكبر من الانتشار والاهتمام النقدي قبل طرحه للجمهور.

وتدور أحداث فيلم "أسد" حول حقبة المماليك وثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان ضمن سياق درامي تاريخي مشوق، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، كامل الباشا، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، وتأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

