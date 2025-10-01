في اليوم العالمي لكبار السن.. أبرز المسلسلات التي دارت أحداثها حول المسنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يحتفل العالم في بداية شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لكبار السن، وهي مناسبة عالمية سنوية؛ تلقي الضوء على حقوق كبار السن وأهمية معالجة التحديات التي تواجههم، وضرورة تزويدهم بالرعاية اللازمة؛ تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرة حياتهم وحياة أبنائهم، والتأكيد على أهمية تقديم الرعاية التي يحتاجها كبار السن صحياً ومجتمعياً.

وفي عالم السينما والتلفزيون، تناولت العديد من الأعمال الفنية على مرّ السنوات العديد من الأمراض والتحديات التي تواجه كبار السن، مما أسهم في رفع الوعي الاجتماعي وتغيير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئة والاهتمام بهم. وكما اعتدنا في الأعمال؛ سنجد أنها تقدم شخصيات مسنة غنية بالتجارب الإنسانية، وغالباً ما يقدم تلك الشخصيات نجومٌ لطالما أحببناهم، ويا حبذا لو كان هذا النجم قد عاش معنا في العديد من الأعمال وهو صغير، فتجد نفسك بشكلٍ تلقائي تتأثر وكأنه شخص من عائلتك "والدك، والدتك، جدك، خالك"، وهذا بالتأكيد يؤدي لنجاح كبير للشخصية، بل للعمل كله.

ولمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، نرصد لكم أبرز المسلسلات التي دارت أحداثها حول المسنين في هذا المقال.

مسلسل The Kominsky Method

هو مسلسل تلفزيوني أمريكي يعتمد على الكوميديا السوداء، ويتناول حياة ممثل متقدم في السن يعيش في سن المراهقة المتأخرة، في مدينة لوس أنجلوس. تدور قصة مسلسل "The Kominsky Method" حول ساندي كومينسكي - مايكل دوغلاس Michael Douglas، وهو ممثل سابق مشهور يدير مدرسة لتعليم التمثيل في لوس أنجلوس، بمساعدة ابنته ميندي - سارة بيكر Sarah Baker، ويواجه هو وصديقه المقرب ووكيل أعماله نورمان - آلان أركين Alan Arkin، تحديات التقدم في السن، بينما يتصارعان مع المشاكل الصحية والعائلية والعاطفية في حياتهما، بحسب موقع IMDP.

يمزج المسلسل بين الكوميديا والدراما، مع التركيز على صداقة ساندي ونورمان، ودعمهما لبعضهما البعض في مواجهة مصاعب الحياة في مدينة لوس أنجلوس المهووسة بالشباب والجمال.

وقد صدر المسلسل في ثلاثة أجزاء، تراوحت بين أعوام 2018 و2019 و2021.

مسلسل The Split

مسلسل بريطاني يتناول قضايا تتعلق بالتطور والتوترات العائلية والفجوة بين الأجيال، مع العديد من النساء في سن متقدمة يلعبن أدواراً رئيسية. يتابع مسلسل "The Split" حياة عائلة "ديفو" المكونة من نساء يعملن في مجال قانون الطلاق في لندن، حيث يواجهن انقسامات عائلية وعواقب قضاياهن القانونية. تدور القصة حول المحامية هانا ستيرن، التي تنضم إلى شركة منافسة لوالدتها، ما يسبب صراعاً عائلياً، بينما تتعامل هي وشقيقاتها مع قضايا الطلاق التي غالباً ما تعكس مشاكلهن الخاصة، ويتصاعد الأمر بعودة والدهن الغائب بعد ثلاثين عاماً.

تتركز أحداث المسلسل على عائلة "ديفو"، المكونة من أم وثلاث بنات، كلهن يعملن كمحاميات في مجال الطلاق. تأسست شركة "ديفو" على يد الأم روث وزوجها أوسكار، الذي تخلى عن العائلة وهرب إلى أمريكا. وتبرز في المسلسل صراعات هانا مع شقيقتيها نينا وروث، خاصةً بعد أن تركت هانا شركة العائلة لتنضم إلى شركة "نوبل هيل" المنافسة، مما يضع الأخوات في مواجهة بعضهن في القضايا. يعود الأب "أوسكار" إلى لندن بعد ثلاثين عاماً من اختفائه، مما يسبب صدمة للعائلة، ويكشف عن بعض الأسرار العائلية.

يتناول المسلسل قضايا الطلاق المختلفة والمعقدة التي تتولاها عائلة ديفو. غالباً ما تنعكس المشاكل الشخصية للمحاميات في القضايا التي يتعاملن معها، مما يزيد من تعقيد الأمور في حياتهن.

أبطال مسلسل "The Split" الرئيسيون هم: نيكولا ووكر Nicola Walker في دور هانا ستيرن، ستيفن مانجان Stephen Mangan في دور ناثان ستيرن، ديبورا فيندلي Deborah Findlay في دور روث ديفو، أنابيل شولي Annabel Scholey في دور نينا ديفو، وفايونا باتون Fiona Button في دور روز ديفو، وهو من تأليف آبي مورغان.

مسلسل The Consultant

مسلسل يحكي قصة أستاذ جامعي متقاعد يستأجره محقق خاص للعمل متخفياً داخل دار رعاية مسنين. تدور قصة مسلسل "The Consultant" حول موظفي شركة ألعاب الهواتف المحمولة CompWare، الذين يجدون حياتهم تتغير جذرياً بعد انضمام المستشار الغامض والشرير ريجوس باتوف (كريستوف والتز- Christoph Waltz) لقيادة الشركة إثر وفاة رئيسها التنفيذي المفاجئة. بينما يحاول الموظفان كريج وإيلين كشف الطبيعة الحقيقية لباتوف وكشف لغز مقتل الرئيس، يكتشفان أن باتوف ليس مجرد مستشار استثنائي، بل هو كائن شيطاني؛ يستغل نقاط ضعفهم ليحول حياتهم إلى جحيم، حيث يظهر باتوف بأساليب غريبة وغير اجتماعية، وهو عاجز عن صعود الدرج، لكنه يُظهر براعة فائقة في التحكم بالآخرين وتلاعبهم. وبعد أن حقق كريج وإيلين في قضية موت سانغ، ويكتشفان أن "باتوف" متورط في جريمة قتله، يظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على سانغ في تاريخ وفاته.

تجمع أحداث المسلسل بين الرعب والكوميديا السوداء، حيث تُقدم قصة غامضة ومرعبة ضمن بيئة عمل تكنولوجية.

كيت ميدلتون من حفل جوائز البافتا للطهي: شاهدوا أميرة ويلز تصنع بانكيك في دار لرعاية المسنين

مسلسل Live to 100: Secrets of the Blue Zones

مسلسل وثائقي يزور مناطق في اليابان وكاليفورنيا وإيطاليا وكوستاريكا واليونان، ليكتشف سر طول أعمار سكانها. يتابع المسلسل الكاتب والمستكشف دان بوتنر في رحلته حول العالم؛ لاستكشاف المناطق الخمس المعروفة باسم "المناطق الزرقاء"؛ مواقع يشتهر سكانها بأطول وأصح أعمار في العالم، ويكشف عن العوامل المشتركة التي تُسهم في طول عمرهم، والتي تشمل الروابط الاجتماعية القوية، والشعور بالهدف في الحياة، والأنظمة الغذائية المناسبة.

يتعمق المسلسل في اكتشاف الحميات والتقاليد الفريدة التي تساعد الناس في هذه المناطق على عيش حياة طويلة وصحية، كما يتطرق إلى عوامل مثل البيئة والمناخ والجينات، ويناقش كيف يمكن إنشاء "مناطق زرقاء" جديدة في عالم يتغير بسرعة. ويتوجه المسلسل لأي شخص مهتم بالصحة وطول العمر والعيش حياة أطول وأكثر صحة وللمهتمين بفهم الثقافات المختلفة، وكيف يمكن لممارساتها أن تؤثر على صحة الإنسان.

والمسلسل بطولة دان بويتنر (Dan Buettner) وماريون نيستل (Marion Nestle) ومن إخراج أنجوس وول.

