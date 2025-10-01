الجونة السينمائي.. ثمانية أعوام من الحلم والطموح المستمر "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تفاصيل الدورة الثامنة، والتي ستُقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل، وذلك في حفل كبير جمع نجوم وفنانين وصناع أفلام وشخصيات عامة، وكشف المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي أن المحور الأساسي لهذه الدورة هو الأمن الغذائي، باعتباره من أهم الملفات التي تخدم شعار المهرجان الدائم: "سينما من أجل الإنسانية"، وأوضح أن هذه الدورة ستشهد العديد من الفعاليات والبرامج الجديدة، أما مؤسس مهرجان الجونة السينمائي: نجيب ساويرس، ففاجأ الحضور بالحديث عن طموحه منذ تأسيس المهرجان، مؤكداً أنه لا يسعى فقط لأن يكون ضمن أهم 10 مهرجانات في العالم، بل أن ينافس مهرجان كان ويحقق مكانة أكبر مع مرور الوقت، خاصة مع تراجع بعض المهرجانات العالمية القديمة.

أفلام مميزة

آلية الاختيار

من جانبها، كشفت المديرة الفنية للمهرجان ماريان خوري عن مشاركة نحو 70 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، تتنوع بين أفلام روائية طويلة، وأفلام وثائقية، وأفلام قصيرة، مشيرة إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، وأضافت "نفخر في مهرجان الجونة باستضافة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية؛ حيث يمكن للنقاد العرب التفاعل مع غنى وتنوع السينما الأوروبية، إن وجهات نظرهم لا تعزز الحوار الثقافي فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الدور الحيوي الذي يلعبونه في ربط صانعي الأفلام والجمهور عبر المناطق. من خلال استضافة الجوائز، نؤكد التزامنا بتمكين النقاد العرب وإعادة تعريف دور المهرجانات العربية كجسور بين العوالم".يمكنكم قراءة.. مهرجان الجونة يكشف برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الثامنةفيما أوضح رئيس فريق المبرمجينآلية اختيار الأفلام، مؤكداً أن اللجنة تنظر إلى موضوع الفيلم وجودته الفنية، إضافة إلى مقارنته بأعمال أخرى من نفس الدولة أو التي تتناول موضوعاً مشابهاً. وشارك أندرو أيضاً الفيلم الذي يتمنى أن يحضر في هذه الدورة، كما أعلن المهرجان أن برنامج "سيني جونة" لدعم إنتاج الأفلام قد تلقى 290 مشروعاً في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، واختار منها 20 مشروعاً للمشاركة في الفعاليات.

كما كشفت الكاتبة مريم نعوم، رئيسة البرنامج، عن مفاجآت كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الحالية، ويؤكد القائمون على المهرجان أن هذه الدورة ستشهد مزيداً من التشبيك والتعاون بين صُنّاع السينما المصريين والعرب مع صُنّاع القرار على المستوى الدولي، على أمل أن تثمر هذه الجهود عن إنجازات ملموسة بعد انتهاء المهرجان.

دورة استثنائية

يُذكر أن المهرجان هذا العام يشهد تكريم النجمة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديراً لمسيرتها الفنية التي تجاوزت 20 عاماً، ورسّخت حضورها كواحدة من أهم نجمات السينما المصرية والعربية، كما تحل النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان، وعلى مستوى العروض، يقدم المهرجان 70 فيلماً سينمائياً من 42 دولة، بينها 6 أفلام مصرية.

