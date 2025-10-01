أشهر مسلسلات مصرية حديثة تناولت قضايا الميراث

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:04 مساءً - تظل قضية الميراث واحدةً من أبرز القضايا الاجتماعية التي تشغل المجتمع المصري، بما تحمله من نزاعات عائلية وصدامات نفسية وقانونية، قد تصل أحياناً إلى جرائم وخيانات. ولأن الدراما هي مرآة المجتمع؛ فقد خصصت مسلسلات مصرية حديثة مساحات واسعة لتناوُل هذه الأزمة من زوايا متعددة؛ عاكسةً حجم تعقيداتها وتباين المواقف بين الطمع والعدل والحرمان.

بيت الرفاعي: صراع إدارة الممتلكات وتولّي السلطة

قصة مسلسل "بيت الرفاعي"

عملة نادرة: ميراث المرأة بين العادات والشرع

"عملة نادرة" بطولة: نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، وجومانا مراد. وإخراج ماندو العدل. من المسلسلات الحديثة التي تناولت قضية الميراث؛ إذ تم عرض العمل عام 2023؛ حيث ركّز العمل على قضية حرمان النساء من الميراث في بعض القرى بصعيد مصر.

https://www.instagram.com/p/CpaTUP4tje2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpaTUP4tje2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpaTUP4tje2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، وميرنا جميل. من الأعمال الحديثة التى تطرّقت لقضايا الميراث والصراعات العائلية حول الممتلكات؛ إذ تم عرض العمل في شهر رمضان 2024، واعتمدت أحداثه على عائلة الرفاعي التي تدير تجارة كبيرة في الآثار والممنوعات. وقبل أن يُتوفى كبيرها، يقرر أن يورّث سلطة العائلة لابن أخيه "فاروق"؛ مما يصدم ابنه الأكبر ياسين.قصةتدور حول صراع عائلي شرس على ميراث وريادة "بيت الرفاعي" وتجارتهم في الآثار والممنوعات، ويُتهم ياسين بقتل والده محمود الرفاعي؛ فيضطر للهرب والبحث عن القاتل الحقيقي، بينما يسعى ابن عمه فاروق للسيطرة على الثروة والسلطة في العائلة؛ مما يشعل الأحداث بين أفراد العائلة وصراعهم على السلطة والميراث.

اقرأي أيضاً: العائدون إلى دراما رمضان 2026 بعد غياب سنوات

قصة مسلسل عملة نادرة

تدور أحداث المسلسل حول نادرة التي تخوض صراعاً شرساً ضد عائلة زوجها بعد مقتله على يد شقيقه، وتقف أمام "حماها" عبدالجبار، وشقيق زوجها مسعود؛ مطالبة بحقها وحق ابنها في تركة العائلة، لكنها تواجه عادات جائرة ترفض توريث النساء، وتكتشف أن الأمر يرتبط أيضاً بصراع على السلطة والسيطرة على تجارة الآثار في المنطقة.

ستهم: رحلة امرأة تبحث عن حقها

قصة مسلسل "ستهم"

تحت الوصاية: معركة أُم مع الورثة

https://www.instagram.com/p/CpazJLpMGCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpazJLpMGCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpazJLpMGCr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن الأعمال الدرامية التي تطرّقت إلى قضايا الميراث،بطولة الفنانة روجينا، الذي تم عرضه في شهر رمضان عام 2023؛ حيث جاءت طبيعة الموضوع الذي تطرّق إليه مشابهةً إلى حدٍ كبير مع "عملة نادرة"، وذلك من خلال تسليط الضوء على حرمان المرأة من الميراث في الصعيد.تدور أحداث المسلسل حول كفاح سيدة صعيدية تواجه تحديات الحياة بعد مقتل زوجها، تحارب للحصول على نصيبها الشرعي في الميراث، وتواجه مطامع الأشقاء وأقارب الزوج، الذين سعَوا لحرمانها من حقوقها. وتجد نفسها مضطرة للتنكُّر بزيّ الرجال وتربية أبنائها في ظل صعوبات جَمة.بطولة الفنانة منى زكي، الذي تم عرضه عام 2023، من الأعمال الدرامية التي سلّطت الضوء على قضايا الميراث من منظورٍ مختلف؛ حيث كان الموضوع الرئيسي للعمل هو فتح نقاش مجتمعي حول ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالوصاية، وذلك مرتبط بالميراث، وحرمان الأرملة من إدارة ممتلكات أبنائها القُصّر.

تابعي المزيد: أعمال روائية على شاشات السينما والتليفزيون في 2026

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث المسلسل حول حنان، أرملة وأم لطفلين، تضطر للهروب بعد وفاة زوجها من عائلته التي تستولي على إرثه وتحرمها من أطفالها وقوت يومها؛ فتنتقل إلى دمياط لتمتهن مهنة الصيد وتصبح رئيس مركب؛ مما يُجبرها على مواجهة مجتمع ذكوري صعب، وتحدّي القوانين التي تُعيقها؛ تحقيق الاستقلال لأطفالها.

راجعين يا هوى: الميراث والخلافات العائلية

قصة مسلسل "راجعين يا هوى"

البرنس: مؤامرات الإخوة تقلب الموازين

https://www.instagram.com/p/Ca98HdaKkwl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ca98HdaKkwl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ca98HdaKkwl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إنتاج عام 2022. بطولة: خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، نور النبوي، سلمى أبوضيف. وإخراج محمد سلامة. تطرّق إلى قضايا الميراث والصراع بين الأشقاء على الممتلكات، وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من القصص الرومانسية مع الأجواء الأسرية الدافئة.قصةتدور حول بليغ، الذي يعود إلى مصر بعد سنوات في أوروبا، بسبب خسائر كبيرة أدّت إلى تراكُم الديون عليه. يبدأ بليغ رحلته في مصر بالسعي لاستعادة ميراثه من ورثة أخيه المتوفّى، لكن سرعان ما تتصاعد الخلافات والصراعات بين أفراد العائلة بسبب الغيرة والكراهية، تتحول مهمة بليغ إلى محاولة لجمع شمل العائلة التي أصبحت مفككة.كان للفنان محمد رمضان نصيبٌ من الأعمال الدرامية التي سلّطت الضوء على قضايا الميراث والصراعات بين الإخوة، وذلك من خلالالذي يُعَد من أنجح الأعمال التي عُرضت في السنوات الأخيرة خلال عام 2020؛ حيث تتمحور أحداثه حول رضوان الذي يقرر والده كتابة الميراث كله باسمه؛ لأنه الأجدر بالمسؤولية؛ مما يثير حقد أشقائه الذين يتآمرون عليه.

اطلعي على محمد سامي ومحمد رمضان: ثنائية ناجحة في عالم الدراما التليفزيونية

قصة مسلسل البرنس

أحداث المسلسل تدور حول رضوان البرنس، سمكري سيارات يجد نفسه مسؤولاً عن عائلته بعد وفاة والديه؛ مما يُوقِعه في صراعات مع أشقائه على توزيع الميراث؛ حيث يرفض الأشقاء الأكبر منه، بيع منزل العائلة، بينما يقف رضوان بجانب والده في مواجهة ذلك. وبعد وفاة الأب تتصاعد الخلافات لتشمل: سرقة، وخطف، وانتقام؛ حيث يتعرض رضوان لخيانة أقرب الناس إليه.

ولي العهد: ميراث الإخوة بين الظلم والخيانة

قصة مسلسل "ولي العهد"

قسمة العدل: المساواة بين البنات والذكور

https://www.instagram.com/p/DNvtuxN2m3D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNvtuxN2m3D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNvtuxN2m3D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُعَد "" بطولة حمادة هلال من أبرز المسلسلات التي تطرّقت إلى صراعات الميراث بين الأشقاء في الدراما المصرية خلال العصر الحديث؛ حيث يحكي قصة الابن الوحيد خالد (حمادة هلال) الذي يُكتب له كلّ ممتلكات والده بشرط الاهتمام بأخواته وعدم هضمه حقهن، وأن يتزوج على زوجته الأولى (التي لا تُنجب) ليُنجب ولي العهد.يشهداشتداد الصراع عندما تسعى أخوات خالد للاستيلاء على الإرث ويتعاون معهن محامٍ طامع، بالتخطيط لقتل خالد للحصول على الميراث؛ مما يدفع خالد لكسر وصية والده والانقلاب على أخواته. يكتشف خالد أيضاً زيف زوجته الثانية ودسيسة مَن حوله، لكنه في النهاية يقرر إعطاء حقوق أخواته ويقطع علاقته بمن خانه، وذلك في إطار اجتماعي مشوّق.يأتيبطولة: الفنانة إيمان العاصي، رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، خالد أنور، وعابد عناني. من تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد خالد. والذي يتواصل تصويره حالياً للعرض خلال شهر ديسمبر المقبل؛ ليفتح ملف قضايا الميراث من جديد، ولكن هذه المرة بشكلٍ مختلف عن المتعارَف عليه.

قد تحبين قراءة: أفلام ومسلسلات مستوحاة من أحداث حقيقية في قائمة العرض قريباً

مسلسل "قسمة العدل" يتطرق إلى المساواة بين البنت والولد في تركة الوالد خلال حياته؛ إذ يسلّط الضوء على تساؤل محورى: ماذا لو حصلت الابنة على نصيب متساوٍ مع أشقائها الذكور من تركة والدها؟ مع عرض تأثير هذا التغيير على حياة الأسر والفتيات بشكلٍ خاص، وما يمكن أن يثيره من صراعات داخل العائلة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".