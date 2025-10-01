إليسا تتذكر تجربتها مع سرطان الثدي وتوجه هذه الرسالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:04 مساءً - حرصت الفنانة إليسا على توعية جمهورها وتذكيرهم بضرورة إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن السرطان، وذلك بالتزامن مع بدء "أكتوبر الوردي" الذي يعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي خاضت معه تجربة شخصية.

إليسا تتذكر معركتها مع السرطان

خلال الساعات الماضية، نشرتعبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع فيديو يوثق رحلتها مع هذا المرض، وكتبت تعليق قالت فيه: "كل أكتوبر، يتم تذكيري بالمعركة التي خضتها والقوة التي اكتشفتها بداخلي".

وتابعت حديثها برسالة موجهه للسيدات جاء نصها: "الكشف المبكر أنقذ حياتي، فلا تنتظروا اختبروا أنفسكم من أجلكم ومن أجل أحبائكم، قدموا الفحوصات الدورية على رأس أولوياتكم، ادعموا بعضكم البعض، وانشروا التوعية".

وقد تفاعل عدد كبير من جمهور إليسا مع منشورها وأكدوا على أهمية المتابعة الدورية والفحوصات، وأكد الكثير منهم أن إليسا أصبحت قدوة وسفيرة للتوعية بهذا المرض في الوطن العربي، وكانت تجربتها مصدر إلهام للكثير من السيدات.

إليسا تنتصر على سرطان الثدي وتطلق "إلى كل اللي بيحبوني"

يُذكر أنقد فاجأت محبيها وجمهورها بإعلانها الإصابة بسرطان الثدي في عام 2018، من خلال فيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، وأوضحت خلال الكليب رحلتها مع سرطان الثدي وانتصارها عليه، ووجهت رسالة إلى كل امرأة مصابة بهذا المرض؛ قائلة: "أنا بعرف تماماً إنتي شو بتحسي. بس ديه مش آخر الدنيا. لأني إذا قدرتِ تكوني قوية عشان تقدري تهزمي المرض. ووجود الناس اللي بيحبوكِ جنبك مرحلة أساسية لشفائك".

وظهرت بعدها إليسا في لقاءٍ تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، وأكّدت أنها تعافت من المرض بسبب اكتشافها الإصابة في وقتٍ مُبكّر. مضيفة، أنها أصرت أن تُكمل حياتها ونشاطاتها الفنية. وبعد الانتهاء من رحلة العلاج، طرحت الفيديو كليب، والذي روت من خلاله رحلتها مع المرض، وأكدت أنها حرصت على أن تبقى رحلة العلاج برفقة المقربين منها فقط.

إليسا تواصل تحضيرات ألبومها الجديد

يذكر أنتعمل حالياً على أغنيات ألبومها الجديد، وكشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تعاونه للمرة الأولى معها خلاله، من خلال أغنيتين تحملان طابع جديد ومختلف، والثانية من ألحان الراحل محمد رحيم، ووعدت إليسا جمهور بألبوم مميز يتضمن تجارب غنائية جديدة.

