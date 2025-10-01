لقطات جديدة من فيلم السلم والثعبان – لعب عيال والعرض في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:04 مساءً - أعلن صُنّاع فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهده بشكلٍ كامل، استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر نوفمبر المقبل لينضم إلى أفلام موسم الشتاء، وذلك بالتزامن مع كشف الشركة المنتجة عن مجموعة من الصور الجديدة من كواليس العمل والتى جمعت بين معظم الأبطال وسط أجواء من الحماس والاثارة.

أبطال فيلم السلم والثعبان - لعب عيال

يضم نخبة من النجوم يتقدمهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ويشارك فى البطولة ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، فيما تشارك الفنانة القديرة سوسن بدر كضيفة شرف، والعمل قصة طارق وإخراج وإنتاج طارق العريان وشارك فى التأليف أحمد حسني.

يمثل فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" أحد أضخم الإنتاجات الرومانسية في السينما المصرية، حيث يتناول العلاقات الإنسانية والعاطفية من منظورٍ عصري، من خلال قصة رومانسية جديدة عبر رحلة شخصيتي أحمد وملك اللتين تعكسان ملامح الجيل الحالي، وتمنحان الجمهور مساحة للتفاعل والتوحد مع تفاصيل أحداثهما.

رؤية مختلفة بروح شبابية

المنتج موسى عيسى أوضح فى بيان صحفي، أن الفيلم لا يُعد استكمالاً مباشراً للجزء الأول، بل يأتي كعمل جديد تماماً بشخصيات وأحداث مختلفة، مع الحفاظ على روح الفيلم الأصلي، مؤكداً أن العمل يقدم معالجة معاصرة وجريئة للعلاقات العاطفية، بروح شبابية تعكس طبيعة المجتمع الراهن، ما يمنحه طابعاً استثنائياً ومختلفاً، لافتاً أن التحضيرات للفيلم استغرقت ثلاث سنوات بين الكتابة والتحضير والتصوير.

قصة الجزء الأول من السلم والثعبان

عُرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.ودارت أحداثفي إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً جيداً وفشل في أن يصبح أباً جيداً لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته، حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.

