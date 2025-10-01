وليد توفيق وجورجينا رزق يحتفلان بزفاف ابنتهما نورهان في إسبانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:04 مساءً - احتفل الفنان وليد توفيق وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق بزفاف ابنتهما نورهان التي تزوجت من رجل الأعمال غدي حاكمة. وقد تمّ حفل الزفاف في العاصمة الإسبانية مدريد وسط عدد من الأهل والأصدقاء. وقد انتشرت الفيديوهات المرافقة لحفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدى المتابعون إعجابهم بالحفل وأثنوا على جمال العروس ووجدوا أنها تحمل الكثير من ملامح الشبه بوالدتها جورجينا رزق. وقد اختار العروسان إسبانيا للاحتفال بزفافهما لأنها شهدت مكان تعارفهما ولقائهما الأول. فأرادا تتويج حبهما بالزواج على أراضيها.

نورهان وليد توفيق بعيدة عن الأضواء

مع الإعلان عن زفافها، بدأ المتابعون بالبحث عن تفاصيل متعلقة بالحياة الخاصة لـ نورهان توفيق الابنة البكر للفنان وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق. ولكن تعدّ نورهان توفيق بعيدة عن الأضواء وهي لم تدخل على غرار بعض أولاد النجوم المجال الفني. ويقتصر ظهورها على المناسبات العائلية برفقة والديها مفضلة الخصوصية والعيش بعيدًا عن شهرة ونجومية والديها. ولكن مع انتشار خبر زفافها، تصدرت نورهان توفيق الترند وصارت محط الأنظار.



العروس نورهان وليد توفيق تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

خطفت العروس نورهان توفيق ابنة الفنان وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق الأنظار في حفل زفافها حيث تألقت بفستان أبيض كلاسيكي ناعم طويل أبرز قوامها الممشوق وجمالها. وقد جاء مع أكمام منفصلة تتوسطه فتحة من جزئه الأسفل ظهر تحتها قماش ناعم من الشيفون المطرز بالزهور الذي انسجم مع أكمام الفستان المنفصلة والطرحة الطويلة اللذين اتسما أيضًا بالتطريز الناعم بالزهور، ما منح الفستان جمالية وفخامة ورقيًا وطابعًا رومانسيًا. وكان لافتًا نزعها الأكمام في الحفل الذي تلا الزفاف ما منحها انسيابة بالحركة أثناء الرقص من جهة، ومن جهة أخرى أعطى الفستان شكلًا آخر. فيما تركت شعرها الأشقر المموج بخصلات الهايلات منسدلًا على كتفيها معتمدة النصف الرفعة. وجاء تاج الزهور على شعرها ليضفي لمسة رومانسية على إطلالتها. فيما اعتمدت ماكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الجميلة الناعمة.

جورجينا رزق ووليد توفيق يخطفان الأنظار في حفل زفاف ابنتهما

أما والدتها ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق فبدت ساحرة بإطلالتها بفستان من المخمل الناعم باللون البوردو منحها إشراقة وتألقًا. ونسقت الفستان مع حذاء مخملي بنفس اللون أيضًا. واعتمدت التسريحة البسيطة الناعمة المموجة لشعرها الأشقر، وماكياجًا ناعمًا لافتًا أبرز جمالها. وخطفت الأنظار مع والد العروس الفنان وليد توفيق فأطلّ ببدلة كلاسيكية سوداء وقميص أبيض وربطة عنق سوداء.

الأب وليد توفيق يهتم بتنسيق طرحة ابنته ونظراته مليئة بالفرح

حفل الزفاف أقيم وسط أجواء رومانسية في الهواء الطلق بحديقة أحد الأمكنة أمام مبنى جميل الطراز يتسم ببنائه الكلاسيكي الفخم حيث سارت العروس برفقة والدها الفنان وليد توفيق بلقطة جميلة متأبطة ذراعه وسط ممر من الورود الحمراء نثرت على سجادة بيضاء اللون حيث سلمها في نهايتها إلى عريسها الذي كان يقف منتظرًا وصولها حيث قام بمعانقة والدها. فيما كان المدعوون يجلسون في الحديقة المليئة بالورود الحمراء والأشجار يتابعون حفل الزفاف ويلتقطون الصور والفيديوهات للعروسين. وكان لافتًا اهتمام والدها بحمل طرحتها وتنسيقها وهو ينظر إلى ابنته بكل نظرات الفرح.

وليد توفيق يغني لابنته نورهان "كبرت البنوت" في حفل زفافها

أحيا الفنان وليد توفيق طيلة مسيرته الفنية العديد من حفلات الزفاف بفرح، وكان يزفّ العروسين بأغانيه الناجحة وأدائه الجميل، ولكن هذه المرة كان للحفل وقع خاص مميز، لناحية غنائه الخاص بكل مشاعر الأبوة لابنته في حفل زفافها. وكان لسعادته شعور خاص لا يوصف وهو يغني لابنته نورهان أغنيته الشهيرة المخصصة لحفلات الزفاف "كبرت البنّوت". هذه الأغنية التي أطلقها الفنان وليد توفيق منذ أشهر وتحظى بنجاح كبير لأنها تحمل الكثير من معاني الأبوة العاطفية المؤثرة التي تجسد شعور كل أب تجاه ابنته وهي تسير في مشوار الزواج وتترك منزل والديها لمنزل الزوجية وتصف مشاعر الأب الذي ربى ابنته بدموع عينيه وتعبه كل السنوات وخوفه عليها إلى أن تأتي اللحظة وترتبط برجل وتتزوج. وجاءت عباراتها تختصر مشاعر كل أب يستعيد مشواره مع ابنته منذ ولادتها حتى زواجها كالتالي:

صار بدّها تتجوز تتركني وتفلّ. كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدّها تتجوز تتركني وتفلّ. ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد ما ادري منين بيخادها ويفلّ. شو غنيت لها لتنام بليالي الشتوية وعدّيتهن عدّ الأيام، تا صارت صبية. شو غنيت لها لتنام بليالي الشتوية وعديتهن عدّ الأيام تا صارت صبية. اتقهقرت تعذبت سنين كرمال عيونها الحلوين ولما صارت بالعشرين عريس الغفلة طل تا ياخدها ويفلّ". "كبرت البنوت" من كلمات وألحان الفنان جورج خباز. والفيديو كليب الرومانسي جاء من تصوير المخرج إيهاب عبد اللطيف وشاركت به الممثلة رولا بحسون.

