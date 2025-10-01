نجوم جيل زد: نجومية مستحقة وشباب واعد لمستقبل أكثر إشراقًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - أصواتٌ مسموعة، وأفكارٌ حاضرة، وشخصيات استقلالية قادرة على التعبير عن ذاتها وما يراودها من الداخل، ذاك الذي نجح فيه نجوم الجيل زد GEN Z - يشمل المولودين بين 1997 و2012- خلال السنوات القليلة الماضية، إذ صنعوا نجاحات كبيرة في فترات وجيزة، نالت إشادات واسعة من قبل النقاد، علاوة على ثقة الجمهور.

الساحة الفنية مؤخرًا، شهدت صعود جيل جديد ليتصدر المشهد، مستندًا إلى موهبته وإيمانه بالتعبير عن أبناء جيله، وما يعانيه من مشاكل وأزمات، وآلام وآمال، في مشهد أقرب إلى المسؤولية الاجتماعية، والتفاعل الحقيقي مع قضايا المجتمع دون مواربة، وبصراحة ووضوح.

عشرات الأسماء من الجيل زد، صنعوا نجاحات كبيرة، ولفتوا أنظار الجمهور لهم في وقت قصير، مثل ياسمينا العبد، نور النبوي، ليلى أحمد زاهر، منة عرفة، وغيرهم الكثير.

مايان السيد

مايان السيد، واحدة من أبرز نجوم "جيل زد"، إذ حققت نجاحًا ملحوظًا في فترةٍ وجيزة، واكتسبت شهرة واسعة بفضل أدائها المتميز وتنوع أدوارها، علاوة على امتلاكها شخصية مختلفة، يغلب عليها المرح والبساطة وخفة الظل، ورغم سنها الصغير، كونها من مواليد عام 1997، إلا أنها تُدرك جيدًا خطواتها الفنية، وما تطمح إليه في عالم الفن.

بداية مايان، لا تختلف كثيرًا عن بدايات قطاع كبير من الفنانين، حيث دخلت عالم الفن عن طريق الصدفة، فهي تهوى التمثيل منذ طفولتها، وكانت تميل لقضاء وقتها أمام شاشة التلفاز، وتقليد المُمثلين أمام المرآة، إلى أنّ نصحتها صديقتها المُقربة، بالتقديم في "اختبارات الأداء" بمكاتب "الكاستينج"، لتُقدم أول عمل فني لها عام 2016، من خلال مسلسلي "أبو البنات" للفنان مصطفى شعبان، و"المغني" للفنان محمد منير، حيث احترفت المجال منذ أنّ كانت في مرحلة الثانوية، بمساحات "قصيرة"، إلى أنّ اكتسبت ثقة صُنّاع الفن، والتعاون مع كبار النجوم، مثل يسرا وياسر جلال وغيرهم.

مايان، تخطو خطواتٍ مميزة في مسيرتها الفنية التي لم تتجاوز العشر سنوات بعد، حتى وصلت لأدوار البطولة، حيث تتقاسم البطولة مع أحمد السعدني في فيلم "ولنا في الخيال حب" المُقرر عرضه قريبًا.

أحمد داش

يمتلك أحمد داش، شخصية مختلفة، وتلقائية كبيرة، وتجارب ناضجة، وفرص واعدة، ورؤى ثاقبة، إذ نجح في استغلال موهبته، منذ دخوله عالم الفن قبل نحو 11 عامًا، بمشاركته في فيلم "لا مؤاخذة" للمخرج عمرو سلامة، عام 2014، فكانت أفكاره وكأنها نابعة من "نجم كبير" وليست من "طفل صغير" لازال يخطو خطواته الأولى في عالم مليء بالصعوبات والتحديات، لذلك صعد سريعًا إلى النجومية، وتصدر أفيش عددٍ من الأعمال في السينما والتلفزيون، رغم صغر سنه، وأنه لم يتجاوز الـ25 بعد.

تعاون "داش" مع فنانين من أجيالٍ فنية مختلفة، منهم جمال سليمان، هند صبري، نيللي كريم، محمد رمضان، محمد ممدوح، عمرو يوسف، أحمد السقا، أمير كرارة وغيرهم، فيما كان مسلسل "مين قال" الذي عُرض عام 2022، أول تجاربه في البطولة المطلقة بالدراما التلفزيونية، ليُكرر التجربة مُجددًا بعد نجاحه، من خلال مسلسلي "الصندوق" و"مسار إجباري"، وكذلك "نجوم الساحل" على صعيد السينما.

لم ينجذب "داش" يومًا إلى عالم التمثيل، فقد كان مُغرمًا بكرة القدم، بينما دخوله عالم الفن جاء بالصدفة أيضًا، عندما اختاره عمرو سلامة لبطولة فيلمه عام 2014، حتى توالت أعماله، إذ يقول عن الدافع الرئيسي لحبه التمثيل لاحقًا، إنه فرصة لـ"التعبير عن النفس".

منة عرفة

منة عرفة، قد تكون واحدة من الفنانات الأكثر جدلًا، والأكثر نجومية من أبناء جيلها، فقد اكتسبت شهرة واسعة في طفولتها، بجرد مشاركتها في فيلم "مطب صناعي" للفنان أحمد حلمي، عام 2006، و"راجل و6 ستات" للفنان أشرف عبد الباقي، بأجزائه المختلفة، حيث لم تكن تتجاوز الـ7 أعوام حينها، فقد دخلت عالم الفن في سنٍ مبكرة للغاية.

ورغم بلوغها الـ26 عامًا حاليًا، وتوديعها الطفولة منذ فترة طويلة، إلا أن الصورة الذهنية لدى قطاع كبيرة من الجمهور، هي الطفلة الصغيرة التي كان يُغني لها أحمد حلمي في فيلم "مطب صناعي"، "أنا لما حبيبتي هتكبر، والنعمة لتاكل الجو".

واجهت منة، أزمات عديدة خلال السنوات الماضية، كان لها أثر سلبي عن خطواتها الفنية، أقرب إلى العراقيل والحواجز، لاسيما وأنها دخلت في صدام كبير مع عددٍ من الفنانين، أبرزهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، إلى أن تداركت أخطاءها مبكرًا، بدخولها معارك خاسرة، حتى تقدمت باعتذارٍ علني لكل من تجاوزت في حقه يومًا، لتبدأ صفحة جديدة مع الفن والفنانين، وبدأت جني ثمار ذلك مؤخرًا، بمشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز في موسم مسلسلات رمضان 2025، وتحقيقها لنجاحٍ جماهيري.

تفكيرٌ واعٍ، وإدراك واسع، تمتلكه منة عرفة، بوضعها خطوط حمراء، كـ"عهد" و"ميثاق" أمام جمهورها، بألا تُقدم شخصيات مثيرة للجدل أو مشاهد خارجة، احترامًا للمُشاهدين، وأبنائها في المستقبل، ليكون مُجمل أعمالها يندرج تحت عنوانٍ شامل، اسمه "يصلح للمُشاهدة العائلية".

نور النبوي

نجح نور النبوي، في إثبات موهبته، والخروج من عباءة والده النجم خالد النبوي، وفرض شخصيته، رغم أنّ عمره الفني لم يتجاوز الـ5 أعوام، حيث صعد إلى البطولة المطلقة سريعًا، بعد النجاح الكبير الذي حققه في التجارب المحدودة التي قّدمها، حيث كانت البداية عام 2021، من خلال مسلسل "الاختيار 2"، ثم توالت الأعمال، مثل "نقل عام" مع محمود حميدة، "راجعين يا هوى"، و"إمبرطورية ميم" مع والده، إلى أنّ تصدر بطولة بعض الأعمال، مثل مسلسل "6 شهور" وفيلم "الحريفة" بجزأيه الأول والثاني.

يمتلك "نور" شخصية متفردة، لا تُشبه لرحلة والده قط، تختلف كل منها عن الأخرى، حتى وإنّ بدت بدايات "الابن" أسهل وأسرع، لكنه نجح في تجاوز ما بها من تحديات وصعوبات وحتى إلصاق التهم، بأنه اقتحم عالم التمثيل على "أكتاف" والده، ومهد له الطريق، ودخوله جاء من بوابة "الواسطة" و"أنباء العاملين"، إلا أنه أجهض كل هذه الأقاويل، بإثبات موهبته الفنية، التي نالت إشادات واسعة، على المستوى النقدي والجماهيري.

ياسين أحمد السقا

قد تكون بدايات ياسين أحمد السقا، في عالم التمثيل صعبة للغاية، مقارنةً بزملائه "أبناء الفنانين"، ربما كونه ابن النجم أحمد السقا، وعقد مقارنات بين الأب والابن، لذلك قد يرى البعض أنه خطواته داخل عالم الفن تسير على "استحياء" شديد، ولازالت تجاربه محدودة جدًا، رغم دراسته كل عناصر الصناعة، من تمثيل، وكتابة، وإخراج، ومونتاج، وصوت.

شخصية "ياسين" لم تتضح بعد، ولم يصل إلى درجة "الرهان" مع الجمهور في إثبات الموهبة، لاسيما بعد الجدل الكبير الذي أُثير بعد مشاركته في مسلسل "سيد الناس" للمخرج محمد سامي، الذي عُرض في رمضان الماضي، وتدريبه على يد مدربة التمثيل هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر.

"ياسين" يُدرك جيدًا حجم الضغوط التي تقع على عاتقه، في تلك المسيرة الفنية، الأمر الذي يدفعه لاستقبال الانتقادات بصدرٍ رحب دون ضيق، وربما ظهر ذلك في رسالته للجمهور قبل شهور قليلة، واعدًا إياهم بإثبات نفسه والكشف عن موهبته الحقيقية، حيث قال في "ستوري" سابقة": "أنا هنجح وهتشوفوا ان اللي خلف مامتش".

ليلى أحمد زاهر

شخصية ذكية، ونجمة صاعدة صاحبة حضور مميز، نجحت في لفت أنظار الجمهور، منذ طفولتها في أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "كابتن هيما" عام 2008، حيث كانت في عمر الخامسة آنذاك، فيما يُعد القرار الأذكى في مشوارها الفني، هو ابتعادها عن التمثيل قرابة 7 أعوام، تغيب فيها عن الجمهور، في فترة انتقالها من مرحلة "الطفولة" إلى "الشباب" لتطل عليهم في صورة جديد تمامًا، بعودتها عام 2020 من خلال مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال.

ونجحت ليلى زاهر، في الـ5 سنوات الماضية، على فرض شخصيتها، وانتقاء تجاربها، رغم التفاوت الشديد بين الجمهور حول موهبتها، إذ تبحث دومًا عن التنوع والاختلاف، وهو ما يظهر واضحًا في أدوارها، ما بين الكوميدي والتراجيدي، في حالة أقرب إلى التمرد وعدم حصرها في قوالب معينة.

ملك أحمد زاهر

شخصية مُتكلمة وتظهر في كثير من الأحيان وكأنها "المتحدث الرسمي باسم عائلة أحمد زاهر"، قادرة على استيعاب الأمور وتبسيطها. بدايتها ورحلتها تُشبه إلى حدٍّ كبير لرحلة شقيقتها، إذ كانت الانطلاقة في نفس العام، من خلال الفيلم ذاته. شخصيتها حاضرة، لم تسعً وراء الانتشار إطلاقًا، تسير بشكلٍ هادئ، بما يتلائم مع معاييرها، ""، إذ لديها معايير صارمة، فلا مجال لتقديم مشاهد خارجة أو مثيرة للجدل.

يبدو أنّ شخصية ملك أحمد زاهر، قادرة على تحمل المسؤولية والمواجهة لا الهروب، تتبع خطواتها، لا تشغل بالها بالانتقادات التي تُوجه لها ولعائلتها عمومًا، في شكلٍ أقرب إلى النضج والعقلانية، رغم أنّ عمرها 23 عامًا تقريبًا.

ياسمينا العبد

تركيبة فنية خاصة، وربما نشأتها في سويسرا كان لها أثر بالغ في تكوينها الثقافي، وهو ما جعل لها هوية مميزة، وخطوات مدروسة، وربما لعب الحظ دورًا كبيرًا في حياتها الفنية، كونها تعاونت مع كبار النجوم منذ أعمالها الأولى، مثل صبا مبارك، هند صبري، ماجدة زكي، ماجد الكدواني وغيرهم.

لدى ياسمينا العبد، آمال وطموحات كبيرة، ربما تفوق أحلام فتاة في عمرها، لم تتجاوز العشرين بعد، إذ تطمح لوضع بصماتٍ بارزة في عالم التمثيل والإخراج والكتابة على حدٍّ سواء، فضلًا عن وصولها للعالمية، خاصةً بعد مشاركتها الوحيدة في المسلسل البريطاني Theodosia عام 2022.

تسعى ياسمينا، لتقديم تجارب تترك أثرًا إيجابيًا في المجتمع، تجنى ثماره في المستقبل، إذ تنتقي أعمالها بعناية شديدة، مثل مشاركتها في "لام شمسية"، "البحث عن علا"، "مسار إجباري" وغيرها.

ويجز

يُعد ويجز واحدًا من أكثر أبناء جيله، الذي نجح في إزاحة الستار عن أفكاره، مستغلًا النجومية التي حققها في عالم "الراب" خلال الـ5 أعوام الأخيرة، ووصول أعماله لأجيالٍ مختلفة، يبحث دومًا عن التجديد والتجريب دون خجل واستحياء، يخرج عن النمطية، لذا يمتلك هوية موسيقية منفردة، تُثير الأفكار والمشاعر، كما في أغنية "البخت" التي حققت أكثر من 324 مليون مُشاهدة عبر "يوتيوب" فقط، في 3 سنوات.

موهبة ويجز، لم تقف عند حد الغناء والكتابة فحسب، بل طرق أبواب التمثيل أيضًا، وحقق نجاحًا ملحوظًا رغم أنه لازال يخطو خطواته الأولى، حيث كانت البداية في مسلسل "بيمبو" للمخرج عمرو سلامة عام 2021، فيما يكشف كواليس عالم الراب في أول بطولة مطلقة له بعالم السينما، بفيلم "وتر واحد" مع آسر ياسين، والذي يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لطرحه قريبًا.

نور إيهاب

ربما دخول نور إيهاب، عالم التمثيل في سنٍ مبكرة للغاية، وتعرف الجمهور عليها منذ أن كانت في الـ12 من عمرها، منحها خبرات واسعة، وفلسفة خاصة بعدم التسرع في خطواتها، حتى يستوعب المُشاهد بدخولها مرحلة عمرية جديدة، وما يترتب عليه من تقديم تجارب مختلفة عن التي ظهرت بها في البداية، إذ صارت أدوارها تشهد تنوعًا كبيرًا، ما بين التراجيدي، والرومانسي وحتى الكوميدي. مواهب مُتعددة، تمتلكهابعيدًا عن التمثيل، خاصةً وأنها تدرس الموسيقى منذ طفولتها، إلى جانب الرقص والاستعراض.

اعتماد جيلها على "السوشيال ميديا" أغلب الوقت، دفعها للتواصل معها بشكلٍ مستمر، بشكلٍ عفوي وتلقائي بعيدًا عن كونها ممثلة، كنوع من التواصل الاجتماعي، إذ توثق كثيرًا أبرز المواقف الحياتية مع عائلتها واللحظات التي تواجهها وتنشرها على حساباتها عبر الإنترنت، مما يجعلها "حاضرة" طوال الوقت.

تتضمن قائمة نجوم الجيل زد، أسماء كثيرة، لكلّ منها شخصية مستقلة عن الأخرى، وليست شبيهة لغيرها، وتُعبر عما بداخلها من أفكار، مثل محمود ياسين جونيور، يارا السكري، سليم التركي، عمر شريف، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، معتز هشام، حمزة دياب وغيرهم.

