جنات تقدّم الأغنية الدعائية لفيلم أوسكار عودة الماموث وتعلّق: الفيلم مختلف وتحمست لأغنيته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - أعربت الفنانة جنات عن سعادتها وحماسها، وذلك لتقديمها الأغنية الدعائية لفيلم "أوسكار: عودة الماموث"؛ مشيرة إلى اختلافها عن جميع الأغاني التي قدّمتها سابقاً؛ مشيدة بفكرة الفيلم وقصته واختلافه.

جنات: فيلم "أوسكار: عودة الماموث" فكرة جديدة ومختلفة

عبّرت النجمة جنات عن سعادتها الكبيرة بتقديم الأغنية الدعائية لفيلم "أوسكار: عودة الماموث"؛ مشيرة إلى أنها تحمست لتقديم الأغنية فور سماعها؛ لأنها مختلفة عن الشكل الموسيقي الذي اعتاد الجمهور سماعها به. مشيرةً إلى أن كلماتها جميلة ولحنها رقيق، كما أن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة. مضيفةً: "بحب أغاني الأفلام لأنها بتعيش في ذاكرة الناس أكتر".

وقد روّجت جنات للأغنية التي حملت اسم: "الوعود"، من خلال طرح البوستر الخاص بها، وذلك عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام". والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري. وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

قصة وأبطال فيلم "أوسكار: عودة الماموث"

وتدور أحداث "أوسكار: عودة الماموث" في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن؛ حيث تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجرِبة علمية تنطوي على تعديلات جينية، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.

الفيلم بطولة: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، الطفلة ليا سويدان. والعمل فكرة كريم هشام. قصة أحمد حليم. سيناريو وحوار مصطفى عسكر، وحامد الشراب. وإخراج هشام الرشيدي. وإنتاج Trend VFX، وبيراميدز للإنتاج الفني محمد الشريف.

ومن المُقرر طرح فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في دُور السينما المصرية؛ اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المُقبل؛ ليختتم موسم أفلام صيف 2025 رسمياً؛ حيث تدرس الشركة المنتجة مع جهات التوزيع حالياً تحديد اليوم الذي سيُطلق فيه الفيلم في دُور العرض؛ إذ ربما سيكون الأسبوع الأول من الشهر.

رحلة صناعة الفيلم استغرقت 3 سنوات

واستغرقت رحلة فيلم أحمد صلاح حسني الجديد، أكثر من 3 سنوات كاملة، ما بين التحضير والتصوير؛ إذ يُعَد هذا المشروع السينمائي هو الأول من نوعه في مصر، من حيث فكرة وجود كائن ضخم طوال الأحداث، بالإضافة إلى الاعتماد على الجرافيك بشكلٍ كبير، إلى جانب مشاركة عدد كبير من صُنّاع السينما من خارج مصر، والذين سبق وشاركوا في العديد من الأعمال السينمائية في هوليوود.

ألبوم "ألوم على مين" في صيف 2025

جديرٌ بالذكر، أن جنات كانت قد طرحت خلال موسم صيف 2025 ألبوم "ألوم على مين"، الذي يضم تسع أغنيات متنوّعة، غلب عليها الطابع الإيقاعي المقسوم، منها: "أشيك واحدة"، "فات بكرة"، "مبسوطين"، "من الليلة"، "ألوم على مين"، "ماليش شبه"، "صبري طال"، "كاش كاش"، بالإضافة إلى أغنية "النص اللي يخص" التي طرحتها قبل أسابيع وحصدت تفاعلاً واسعاً.

تعاونت جنات في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، محب غبور، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، عمرو الشاذلي، إسلام رفعت، يوسف حسين، وغيرهم. وتم طرح الأغاني دفعة واحدة، في خطوة تعكس عودة الألبومات الكاملة إلى المشهد الغنائي بعد سنوات من سيطرة أغاني "السينغل".



