بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يهزم برنتفورد وايفرتون يلحق الهزيمة الأولى بكريستال بالاس هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد هداف مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هالاند فريقه الى الفوز على مضيفه برنتفورد بتسجيله هدف المباراة الوحيد في ختام المرحلة السابعة من بطولة انكلترا لكرة القدم لكن فريقه خسر مجددا جهود لاعب وسطه المؤثر الاسباني رودري بداعي الاصابة.

ورفع سيتي رصيده الى 13 نقطة وارتقى الى المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن ارسنال المتصدر.

وجاء هدف هالاند وهو التاسع له هذا الموسم في الدوري في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية بعد ان تخلص بفضل قوته الجسدية من مدافع وراوغ اخر قبل ان يسدد بيسراه داخل الشباك.

ويتصدر هالاند ترتيب الهدافين متقدما بفارق 3 اهداف عن مهاجم بورنموث الغاني انطوان سيمينيو.

والهدف هو الاول ايضا لهالاند على ملعب "جي تيك"، وقد نجح في تسجيل في 22 ملعبا من اصل 23 في الدوري الانكليزي الممتاز. اما الملعب الوحيد الذي فشل في التسجيل فيه فهو انفيلد الخاص بنادي ليفربول.

وتلقى سيتي ضربة قوية باصابة لاعب وسطه رودري مرة جديدة فخرج منتصف الشوط الاول.

وكان رودري غاب عن الموسم الماضي بأكمله بعد ان تعرضه في مطلعه لاصابة خطيرة في ركبته. عاد تدريجيا الى الملاعب خلال الصيف الحالي لكن الاصابة عاودته مرتين.

سيطر سيتي على مجريات اللعب تماما في الشوط الاول حتى انه منع منافسه من لمس الكرة داخل منطقة جزائه طوال الشوط الاول.

وسنحت امام المهاجم البرازيلي ايغور تياغو الذي سجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد الاسبوع الماضي فرصة لادراك التعادل مطلع الشوط الثاني لكن حارس سيتي الايطالي جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولته ببراعة (48).

هزيمة أولى لبالاس

وألحق ايفرتون أول هزيمة هذا الموسم بكريستال بالاس بتسجيله هدف الفوز 2 1 في الوقت بدل الضائع.

كان كريستال بالاس بطل كأس انكلترا في ايار/مايو الماضي، الفريق الوحيد الذي لم يتلق الهزيمة هذا الموسم ودخل المباراة منتشيا بفوزه المتأخر على ليفربول 2 1 الاسبوع الماضي ملحقا بالاخير هزيمته الاولى هذا الموسم.

ونجح الفريق اللندني في افتتاح التسجيل عبر ظهيره الايمن الكولومبي دانيال مونيوس (37)، لكن ايفرتون ادرك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها السنغالي ايليمان ندياي (76)، قبل ان يمنحه جناحه جاك غريليش الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفشل كريستال بالاس في استغلال خسارة ليفربول امام تشلسي 1 2 السبت والصعود الى المركز الثاني ليبقى خامسا. اما ايفرتون فرفع رصيده الى 11 نقطة في المركز السابع.

والخسارة هي الاولى لبالاس في 19 مباراة في مختلف المسابقات وتحديدا منذ سقوطه امام نيوكاسل يونايتد 0 5 في 16 نيسان/ابريل الماضي.

وتغلب نيوكاسل على ضيفه نوتنغهام فوريست بهدفين نظيفين ليصبح مصير مدرب الاخير الأسترالي أنج بوستيكوغلو في مهب الريح بعد أقل من شهر على استلامه منصبه خلفا للبرتغالي نونو اسبيريتو سانتو.

ومني فوريست بخسارته الثالثة في اربع مباريات في الدوري الانكليزي الممتاز، والخامسة في مختلف المسابقات بعد خروجه من كأس رابطة الاندية وسقوطه امام ضيفه ميتجيلاند الدنماركي 2 3 الخميس في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وكان نوتنغهام يحتل المركز العاشر عندما استلم الاسترالي تدريبه في ايلول/سبتمبر، اما الان فيحتل المركز السابع عشر.

وافتتح البرازيلي برونو غيمارايش التسجيل لاصحاب الارض بتسديدة قوية من خارج المنطقة (58)، قبل ان يضيف المهاجم الألماني العملاق نيك فولتيمنده الثاني من ركلة جزاء (84) رافعا رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات منذ انتقاله من شتوتغارت مطلع هذا الموسم.

وحقق استون فيلا ثاني فوز له هذا الموسم بتغلبه على بيرنلي 2 1 سجلهما جناحه الهولندي دونييل مالن (25 و63) مقابل هدف للفرنسي ليسلي اوغوشوكوو (78).