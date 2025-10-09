تصريح مؤثر من أنجلينا جولي عن تجربة استثنائية… إقرأ التّفاصيل

إنطلقت مسرحيّة The Outsiders الفائزة بجائزة “توني” لأفضل عمل موسيقيّ لعام ٢٠٢٤، في جولتها بأميركا الشّمالية من مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، وهي المدينة الّتي تدور فيها أحداث القصّة الأصليّة.

وفي حديث خاصّ لمجلّة People، عبّرت النّجمة أنجلينا جولي، إحدى المنتجين المشاركين في العمل، عن تأثّرها العميق بالنّجاح العالميّ للمسرحيّة، قائلة: “قيل لي إنّها قصّة أميركيّة بامتياز، لكن المدهش هو مدى تفاعل الجمهور حول العالم معها.”

وأضافت جولي (خمسون عامًا): “في كلّ مكان هناك مجتمعات تواجه الانقسام الطّبقيّ والاجتماعيّ، وتبحث عن هويّتها ومكانها في هذا العالم. هذه التّجربة الاستثنائيّة المشتركة هي ما يجعل القصّة عالميّة.”

المسرحيّة المقتبسة عن رواية S.E. Hinton وفيلم فرانسيس فورد كوبولا الشّهير، عُرضت على برودواي في نيسان (أبريل) ٢٠٢٤، ونالت أربع جوائز توني بينها أفضل عمل موسيقيّ.

وتستمرّ جولتها الجديدة في أكثر من ثلاثين مدينة أميركيّة وكنديّة حتّى أيلول (سبتمبر) ٢٠٢٦، بمشاركة مجموعة من المواهب الشّابة.

وختمت جولي تصريحها قائلة:: “The Outsiders ليست مجرّد قصّة عن مراهقين متمرّدين، بل عن الكرامة والبحث عن الذّات والانتماء”.