“ميب كوم ٢٠٢٥”… منصة الإبداع العربي تتألق في قلب سوق كان الدولية للتلفزيون

يشهد قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من ١٣ إلى ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ فعاليات سوق كان الدولية للتلفزيون والمحتوى – ميب كوم (MIPCOM)، أكبر تجمع عالمي لصناعة الإنتاج التلفزيوني والمحتوى الإبداعي.

ويجمع الحدث أكثر من ١٣ ألف مشارك، و٢٠٠٠ شركة عارضة، و٤٥٠٠ مشترٍ من نحو ١٠٠ دولة، لتتحول أربعة أيام من الاجتماعات والعروض والمؤتمرات إلى صفقات وشراكات استراتيجية، تدعم نقل الإنتاج التلفزيوني والمحتوى العربي إلى أسواق عالمية.

وأكد مندوب الشرق الأوسط للسوق، باسل حجّار، أن «ميب كوم» يشهد حضورًا عربيًا متزايدًا عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن السوق أصبح منصة أساسية لتعزيز التعاون بين الشركات العربية ودعم المشاريع الإبداعية والانتاجية على المستويين الرسمي والخاص.

وأضاف حجّار: «الدورة الجديدة تستقبل مشاركات عربية وخليجية واسعة، ما يفتح الباب أمام تعاونيات إنتاجية متجددة تهدف إلى إيصال الإنتاج العربي إلى أسواق عالمية وفرص جديدة». وأوضح أن الحضور الخليجي يتطور على الصعيدين الرسمي والخاص، وهو مؤشر حقيقي على النمو الكبير الذي تشهده صناعة الإنتاج التلفزيوني في العالم العربي.

وتابع: “صناعة الإنتاج التلفزيوني والإعلامي في المنطقة تحقق قفزات نوعية، ما يعكس جدية الدعم والرعاية التي توليها الدول العربية لهذا القطاع الحيوي. وسوق كان الدولية للتلفزيون يُعد نافذة أساسية للانطلاق نحو العالمية”.

يعكس هذا الدور القيادي لـباسل حجّار في تعزيز مكانة الإنتاج العربي على الخريطة العالمية، وإبرازه كشخصية محورية تجمع بين الخبرة، الرؤية الاستراتيجية، والقدرة على تحويل الفرص الدولية لصالح الإنتاج العربي.