مسلسلات رمضان 2026: وننسى اللي كان يجمع ياسمين عبد العزيز برفاق النجاح 

أزاحت النجمة ياسمين عبد العزيز الستار عن اسم مسلسلها الجديد والذي سوف تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، إذ شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورة لسكريبت أولى حلقات العمل، وعلقت بالقول،" وننسي اللي كان .... مسلسل رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله علي قنوات Mbc ان شاء الله".

مسلسل " وننسى اللي كان"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

تفاعل واسع ورسالة خاصة من شقيق ياسمين عبد العزيز

ولم تمر سوى دقائق من قيام ياسمين عبد العزيز بالكشف عن اسم مسلسلها الرمضاني المقبل، حتى وجدنا عددًا كبيرًا من التعليقات على منشورها، ولا سيما من قبل محبيها ومتابعيها الذين تسارعوا فيما بينهم ليقدموا لها التهنئة وفي نفس الوقت أظهروا حماسًا كبيرًا لقصة العمل، بينما تمنى لها شقيقها وائل عبد العزيز في تعليقه بأن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا كعادة أعمالها الدرامية والتي نافست بها في مواسم رمضان السابقة، إذ قال: " ربنا يكرمك وتكسري الدنيا كالعاده".



رفاق النجاح

ومن خلال مسلسل " وننسى اللي كان"، تجدد النجمة ياسمين عبد العزيز التعاون مع رفاق النجاح، بداية من مؤلفه عمرو محمود ياسين ، واللذان حققا نجاحات ضخمة خلال السنوات الماضية، بداية من مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020، مرورًا بمسلسل بـ"اللي مالوش كبير"، وصولًا إلى "وتقابل حبيب"، إذ سيشاركها في مشروعها الدرامي الجديد المرتقب تقديمه في رمضان 2026.

كما تجدد ياسمين تعاونها مع المخرج محمد الخبيري، في المسلسل الجديد، بعدما تعاونت معه الموسم الماضي، في "وتقابل حبيب" كمخرج للعمل برمته، كما عمل كمخرج للوحدة الثانية في مسلسل اللي مالوش كبير" عام 2021.

حضور قوي في رمضان الماضي



يذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز سجلت حضوراً قوياً في رمضان الماضي، من خلال مسلسل " وتقابل حبيب"، ونال العمل على إشادات كبيرة من النقاد، خاصة على مستوى الأداء الدرامي والسيناريو. ودارت أحداث المسلسل حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكلٍ مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها على الرغم من وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجي.

ياسمين عبد العزيز تعود للسينما

كما تستعد ياسمين عبد العزيز حالياً للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب دام لسنوات، من خلال فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" الذي تشارك بطولته مع الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني عن نص من تأليف شريف الليثي في أولى تجاربه الكتابية.

"زوجة رجل مش مهم" محاكاة لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين. وإخراج محمد خان، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية. إلا أن الفيلم الجديد الذي تقدمه ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني بعيد تماماً عن فيلم أحمد زكي، حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط، مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكي أعمالاً كلاسيكية.

