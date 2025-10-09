أوكرانيا تأمر بإجلاء عائلات من كراماتورسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، بإجلاء عائلات لديها أطفال تعيش في أحياء معينة من كراماتورسك، آخر مدينة رئيسية في دونباس تسيطر عليها كييف والبعيدة نحو عشرين كيلومترا من خط المواجهة.

وذكر مجلس المدينة، على تطبيق "تلغرام"، أنه "نظرا لتدهور الوضع الأمني في بعض مناطق كراماتورسك، تم الإعلان عن إجلاء إلزامي للعائلات التي لديها أطفال".

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء "الفوري" ينطبق أيضا على قريتين مجاورتين.

وأشار المجلس إلى أن كراماتورسك والمناطق المحيطة بها تتعرض "لضربات بشكل منتظم لا سيما بواسطة طائرات مسيرة" قصيرة المدى، مما تسبب في "تدمير مبان سكنية ومنشآت مدنية" كما "يجعل من المستحيل" قيام الخدمات الاجتماعية والطبية بعملها.

ويحرز الجيش الروسي مكاسب في شرق أوكرانيا منذ 2023.