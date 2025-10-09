بوستر مفبرك لفيلم الست يضع منى زكي في صدارة الترند.. ما القصة؟

هكذا ظهرت أم كلثوم في البوستر المنسوب لفيلم "الست"

https://www.instagram.com/p/DDUk4hsIHOS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUk4hsIHOS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUk4hsIHOS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقائع مكررة للفبركة.. وتوضيح هام منى زكي

فيلم "الست"

https://www.instagram.com/p/DI9aQhwIYXB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DI9aQhwIYXB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DI9aQhwIYXB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 01:03 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول "بوستر" منسوب إلى صُنّاع فيلم "الست" بطولة الفنانة، والتي تُجسد من خلاله شخصية، حيث حظي بانتشارٍ واسع بين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما تصدر محركات البحث و"الترند" على "السوشيال ميديا".وظهرت منى زكي، في الصورة المتداولة، في هيئة أم كلثوم، مرتدية فستان أنيق ومطرز، بينما تقف خلف ستار، وكأنها تستعد لإحياءٍ حفل غنائي، وتمتلئ عيناها بحالة سعادة ممزوجة باشتياق وترقب، حيث تبين لاحقًا أنّ ذلك "البوستر" مفبرك وغير حقيقي، كونه لم يصدر من الجهة المنتجة أو أي من أبطال وصُنّاع الفيلم.ومن المتوقع خروج بيان توضيحي، من قِبل الشركة المنتجة، لحسم ذلك الأمر، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور خلال الساعات الماضية، خاصة وأنّ الأمر سبق وتكرر أكثر من مرة.ليست هذه المرة الأولى، التي يُروج فيها لبوستر "مفبرك" لفيلم "الست"، فقد سبق وتداول مُستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، نهاية شهر أبريل الماضي، صورة للفنانة منى زكي، تبدو في هيئة أم كلثوم، وسط مزاعم بأنه البوستر الرسمي للمشروع، حيث ظهرت البطلة مُرتدية النظارة الشهيرة، وفستان أخضر، وتقف أمام الميكروفون، وكأنها تشدو واحدة من أبرز أغانيها، في لحظات طرب وانسجام مميزة.وبعدها، خرجت منى زكي على جمهورها، لتحسم حقيقة تلك الصور المتداولة، إذ نفت بشكلٍ قاطع آنذاك، صحة "البوستر" المتداول، مؤكدة أنّ الصورة المتداولة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وليست لها علاقة قط بكواليس التصوير، أو حتى المواد الإعلانية الخاصة بالفيلم، مُشددة على ضرورة عدم الانجراف وراء أي شائعات قد يُجرى تداولها على "السوشيال ميديا".وأشارت منى زكي، إلى أنّ الشركة المنتجة هي الجهة الوحيدة المنوطة بالكشف عن أي صور من كواليس فيلم "الست" وكذلك طرح البوستر والحملات الإعلانية الخاصة بالعمل، دون أي جهة أخرى.ويشارك في فيلم "الست" للفنانة منى زكي، عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم: كريم عبد العزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، آسر ياسين، أحمد داود، نيللي كريم، أمينة خليل. والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.الفيلم سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى من رحلة الصعود، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، ليُعكر صفوها ويُهدد مستقبلها الغنائي، لاسيما وأنه بات يؤثر عليها آنذاك، من "جحوظ العينين"، بينما علاجه الوحيد وقتها، مُقتصر على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.وتظهر، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال الأحداث، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».