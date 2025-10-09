لماذا لا تبتسم فيكتوريا بيكهام بالصور؟.. الأمر يتعلق بزوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 01:03 مساءً - بعد تألقها في أسبوع الموضة بباريس، أُعيد للأذهان السؤال المعتاد، "لماذا لا تبتسم فيكتوريا بيكهام أبدًا؟"، حيث اشتهرت على مدى سنوات طويلة سواء في ظهورها كمصممة أزياء، أو كزوجة لنجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، في المحافل الرسمية وغير الرسمية، بوجه يغلب عليه طابع الجمود، وهذا ما أوضحته في مسلسلها الوثائقي الجديد " Victoria Beckham" المكون من 3 حلقات.

فيكتوريا بيكهام وسر العبوس في الصور

‘Victoria Beckham’ doc reveals why Spice Girl ‘never smiled’ and was seen as a ‘miserable cow’ https://t.co/0UBwBLR9Bu pic.twitter.com/8Q2NbARavg — New York Post (@nypost) October 8, 2025

— New York Post (@nypost)

أوضحت فيكتوريا بيكهام، البالغة من العمر 51 عامًا، سبب "بؤسها طوال هذه السنوات" على السجادة الحمراء، أو أثناء التقاط الصور في المناسبات، أنها تعتقد أن ابتسامتها تبدو أفضل من جهة معينة أو تحت زوايا معينة، لذلك لا تشعر بالارتياح أمام الكاميرات، والأمر يجعلها أكثر تحكمًا أمام الكاميرات لتجنب الشعور بالحرج.

و قالت: "لقد بدوت بائسة طوال هذه السنوات، لأنه عندما نقف على السجادة الحمراء، كان ديفيد دائمًا يقف على اليسار، وأنا إذا ابتسمتُ من اليمين أبدو مريضة. وبالتالي، أبتسم من الداخل، لكن لا أحد يرى ذلك، ولهذا أبدو بائسة".

كما ألمحت إلى أنها كانت تعاني من مشاكل في البشرة بفترة العشرينات من عمرها، وهذا أيضًا جعلها تفضل عدم الابتسام حتى لا تبرزها.

ويذكر أن فيكتوريا قد استخدمت الأمر كدعابة من قبل، عندما ارتدت قميصًا مكتوب عليه "الموضة سرقت إبتسامتي".

وفي المسلسل الوثائقي لفيكتوريا، تتحدث أيضًا عن الضغط الذي تشعر به كمصممة أزياء، ومحاولاتها لجعل عائلتها -ديفيد وأطفالهما الأربعة: بروكلين، 26 عامًا، وروميو، 23 عامًا، وكروز، 20 عامًا، وهاربر، 14 عامًا- فخورين بها.

للمزيد: ديفيد بيكهام يحتفل مبكراً بيوم ميلاده وسط العائلة والأصدقاء... وهذه رسالة فيكتوريا له



ديفيد بيكهام لزوجته: "أنتِ مُذهلة"

https://www.instagram.com/p/DPXYJ3kCNY3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPXYJ3kCNY3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPXYJ3kCNY3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حرصعلى الإشادة والاحتفال بمُشاركة زوجتهفي أسبوع الموضة بباريس، مؤكدًا بأنه يشعر بالفخر لوجودها في حياته كما وجه لها التهنئة لنجاحها الدائم.وكان قد نشر لاعب كرة القدم السابق ورئيس نادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام صورة لزوجته فيكتوريا بيكهام عبر حسابه خاص بـ"إنستغرام"، منذ أيام، وعلق عليها مُحتفلًا بمشاركتها الأخيرة بأسبوع الموضة في باريس.وقال ديفيد بيكهام من خلال تعليقه في رسالة إلى زوجته: "إن القول بأننا فخورون بك هو أقل من الحقيقة، أن نراكِ تجمعي كل هذا معًا مرة أخرى بالطريقة الأكثر أناقة واحترافية وكمالًا من الناحية الفنية والنضالية هو أمر لا يصدق وأنت وفريقك بحاجة إلى إدراك أنه أمر خاص.. إنه أمر خاص لأن الفريق الذي لديك يحبك ويعشقك لأنك تعاملينهم بالطريقة الصحيحة وهذا ما يسمى القيادة... مبروك مرة أخرى أنتِ مذهلة".وكانت قد قدمت فيكتوريا بيكهام باليوم الخامس من أسبوع باريس للموضة، مجموعة ربيع وصيف 2026، والتي يمكن وصفها بأنها دعوة جريئة لإعادة التفكير في معنى الجمال والأناقة، إذ لم يكن العرض احتفالية بالكمال أو المثالية المعتادة، بل محاولة واعية لإبراز قوة التفاصيل "غير المكتملة" تلك التي قد تبدو عفوية أو غريبة للوهلة الأولى، لكنها تحمل في طياتها سحراً خاصاً.يُمكنكم قراءة:لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».