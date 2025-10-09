محمد ثروت: أرحب بتقديم دويتوهات مع أي مطرب بشروط

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 01:03 مساءً - أبدى المطرب محمد ثروت، ترحيبه التام بالتعاون مع مطرب آخر في تقديم دويتوهات غنائية، حتى وإنّ كان من الأجيال الجديدة، ونجوم أغنية الراب، لاسيما وأنه سبق وقدّم دويتوهات ناجحة مع كبار النجوم في بدايات مشواره الفني، مثل هاني شاكر، وسميرة سعيد، ونادية مصطفى، وإيمان الطوخي وغيرهم، مُشددًا على ضرورة أنّ تكون الأغنية المُشتركة تُعبر عنه فنيًا، ويمكنه أداؤها بطريقة تناسبه. أرحب بالتعاون مع نجوم الراب وحول إمكانية تعاونه مع نجوم الأغنية الشبابية في الوقت الحالي، مثل "ويجز" و"توليت"، قال محمد ثروت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد "2 :"ليس لديّ ما يمنع من مشاركة أي مُغني، وأرحب باللون الذي أستطيع تقديمه وأعبر عنه"، موضحًا أنّ "التعاون الفني لا يرتبط بجيل أو نوع موسيقي بعينه، وأنا منفتح على كل الألوان الموسيقية، وليس لديّ تحفظات على أي نوع من الإبداع، فيما تُعد الموهبة مسؤولية يجب توظيفها بما يليق بالجمهور".

محمد ثروت وهاني شاكر يُعيدان تقديم أغنية "بلدي" وأشار ثروت، خلال المداخلة إلى النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير قبل يومين، بدار الأوبرا المصرية، مع هاني شاكر ومحمد الحلو، قائلًا: "وأنا طالع على المسرح، حاسس إن أنا بغني لأول مرة بعد سنين العمر دي كلها، وهذا الشعور المتجدد بالغناء نابع من تقديري العميق للجمهور".

ولفت محمد ثروت وهاني شاكر، أنظار الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تقديم أغنيتهما الشهيرة "بلدي" خلال الحفل، بعد مرور نحو 40 عامًا على طرحها، حيث أحيت الذاكرة لدى قطاع كبير من الجمهور، وسط إشادات واسعة باثنين من أبرز نجوم الأغنية المصرية.

وتُعد أغنية «بلدي» من أهم الأعمال الوطنية التي ارتبطت بذاكرة المصريين، وهي من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، وقدّمها الفنانان محمد ثروت وهاني شاكر في أوائل الثمانينيات، لتصبح منذ ذلك الحين واحدة من أبرز الأغنيات التي عبّرت عن حب الوطن ووحدته.



