تعليم جدة يُكرّم 110 معلمين ومعلمات بمحافظة رابغ بمناسبة اليوم المعلم

استُهل الحفل بكلمة المكرمين التي ألقتها نيابةً عنهم المعلمة حنان باشا، أوضحت فيها أن دور المعلم يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء العقول وصناعة القيم، مشيدةً بعطاء المعلمين والمعلمات ودورهم في صناعة التغيير وبناء الأجيال، ومقدّمةً شكرها لكل من ساهم في تقديرهم.
تلا ذلك أوبريت بعنوان “يا معلمي أغليك” قدّمه طلاب المدارس، عبّروا من خلاله عن امتنانهم وتقديرهم لدور المعلم ورسالة التعليم السامية.
وفي ختام الحفل، كرّم محافظ رابغ ومدير عام تعليم جدة 110 معلمين ومعلمات نظير تميزهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم التربوية.
