شكرا لقرائتكم خبر تعليم جدة يُكرّم 110 معلمين ومعلمات بمحافظة رابغ بمناسبة اليوم المعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرّم محافظ رابغ خالد بن محمد بن مبيريك، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، 110 معلمين ومعلمات من مدارس محافظة رابغ، في الحفل الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2025 تحت شعار “إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية”، بحضور عدد من قيادات التعليم ومديري الإدارات والجهات الحكومية بالمحافظة، وذلك في فندق بيلسان المدينة الاقتصادية.

استُهل الحفل بكلمة المكرمين التي ألقتها نيابةً عنهم المعلمة حنان باشا، أوضحت فيها أن دور المعلم يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء العقول وصناعة القيم، مشيدةً بعطاء المعلمين والمعلمات ودورهم في صناعة التغيير وبناء الأجيال، ومقدّمةً شكرها لكل من ساهم في تقديرهم.

تلا ذلك أوبريت بعنوان “يا معلمي أغليك” قدّمه طلاب المدارس، عبّروا من خلاله عن امتنانهم وتقديرهم لدور المعلم ورسالة التعليم السامية.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ رابغ ومدير عام تعليم جدة 110 معلمين ومعلمات نظير تميزهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم التربوية.