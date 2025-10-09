شكرا لقرائتكم خبر الدكتورة آسيا كازمي: الشراكات التعليمية بين القطاعين العام والخاص تعزز الابتكار وترسخ استدامة التعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الدكتورة آسيا كازمي، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية والرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (مؤسسة قطر)، أن الشراكات التعليمية العابرة للقطاعات أصبحت ركيزة أساسية لنجاح الأنظمة التعليمية الحديثة، مشيرةً إلى أن الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص حقق نتائج ملموسة في رفع جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول وتحقيق الاستدامة.

وقالت كازمي خلال مشاركتها في مؤتمر LEARN 2025، إن مواصلة الحوار والتعاون الدولي يمثل جوهر التطوير في التعليم، موضحةً أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في ابتكار حلول تعليمية عملية تتوافق مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، وتوفر بيئة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة.

وأضافت أن وضوح الرؤية الوطنية وتكامل السياسات التعليمية مع القطاعات الإنتاجية يسهمان في حشد الموارد وتحسين المخرجات، مؤكدة أن بناء القدرات وتطوير المعلمين يمثلان حجر الأساس في أي إصلاح تعليمي مستدام. كما دعت إلى تبني استراتيجيات تقوم على التكيّف والتعاون والانفتاح على التجارب الدولية، لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان جودة التعليم في عصر التحول الرقمي.

وشددت كازمي على أن التعليم لا يجب أن يُنظر إليه كوسيلة للتوظيف فقط، بل كقيمة مجتمعية وثقافية لبناء الإنسان وتنمية طاقات الشباب وتمكينهم من الإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية. وأكدت أن تحويل التعليم إلى منصة للابتكار والقيادة هو الطريق لبناء مجتمعات قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وجعل الاستثمار في التعليم استثماراً في مستقبل الإنسانية، يعزز التماسك الاجتماعي ويؤسس لاقتصاد معرفة مستدام.