وسط حضور فني ودعم لافت من زوجها.. مي فارق تحتفل بإطلاق ألبومها الأول تاريخي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 01:03 مساءً - احتفلت الفنانة مي فاروق، مساء أمس الأربعاء بإطلاق ألبومها الأول والذي يحمل اسم " تاريخي"، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حضر الحفل عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أمثال مدين وعزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما، هذا إلى جانب عدد آخر من المطربين من بينهم تامر عاشور أحمد جمال.

دعم ومساندة

وشهد حفل إطلاق ألبوم مي فاروق، دعم ومساندة قوية من قبل زوجها الفنان محمد العمروسي الذي ظل برفقتها طوال الحفل، ولم يكتف بذلك بل حرص على دعمها أيضاً على السوشيال ميديا، من خلال نشر مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية " الستوري" التابعة لحسابه الرسمي على " انستغرم"، أظهرت لقطات مشاهد مختلفة من الحفل تارة ومي فاروق تغني وسط تفاعل الحضور، وتارة أخرى و"العمروسي" بجانبها لحظة إلقاء كلمتها.

حفل ألبوم مي فاروق - سكرين شوت من ستوري حساب محمد العمروسي على انستغرام

حفل ألبوم مي فاروق - سكرين شوت من ستوري حساب محمد العمروسي على انستغرام



رحلة ألبوم " تاريخي"

يأتي هذا الاحتفال تتويجًا لرحلة الألبوم الذي ضم 9 أغان متنوعة، بدأ طرحها مطلع العام بـ أغنية "باركوا"، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، فيما تولى إخراجها باسم دوما، ثم اتبعتها بأغنية «سلطانة» كلمات عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد عبدالسلام، وإخراج محمد العمروسي، أما أغنية «ميزني» فجاءت من كلمات تامر حسين، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم، وطرحت أيضًا «كان نفسي أقابلك» من كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف، بينما جاءت أغنية «اللي شافنا» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب، وقدمت كذلك أغنية «بنات الخلق» من كلمات عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، وأغنية «ضحكت فجأة» جاءت من كلمات تامر حسين، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، واختتمت مي الأغاني الثماني بأغنية «أنا اللي مشيت»، كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر توما".

واختتمتها مي فاروق بإطلاق الأغنية التي تحمل اسم الألبوم "تاريخي". وقد عبرت مي فاروق عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز، وقالت"كل غنوة في الألبوم ده لها غلاوة في قلبي ما تتوصفش خصوصًا إنه أول ألبوم ليا بشكركم على كل الحب".

وتتناول أغنية "تاريخي" فكرة المرأة القوية التي تعتمد على نفسها وتحقق نجاحها بإرادتها رغم الصعوبات، وتبعث برسالة دعم لكل امرأة تسعى لتحقيق ذاتها بثقة وإصرار .وجاءت كلمات الأغنية مليئة بالفخر والاعتزاز، حيث تقول مي فاروق في مقطع منها:

"تاريخي مع الحياة يشهدلي كنت أنا إيه.. وبكرة اللي ما يعرفنيش هيعرفني، ما عنديش اللي ييجي حد يعايرني عليه.. عشان أنا عندي سيرة حلوة تشرّفني، تاريخي بالصوت وبالصورة.. وسيرتي دول اللي باقيينلي، مكملة، عايشة مستورة.. عشان أبويا وأمي داعيينلي".



حفلان منتظران لـ مي فاروق في مصر والكويت

وتستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر من الشهر الجاري، حيث روجت للحفل عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام" إذ نشرت صورة للملصق الدعائي للحفل والذي ظهرت عليه منفردة، معلقة، "سعيدة جداً إني هقابلكم في مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، إن شاء الله حفل يليق بحضراتكم".

كما تحيي مي فاروق حفلاً آخر يوم 7 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر" في نسخته الجديدة، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث تشارك مي في المهرجان للعام الثاني على التوالي، ومن المنتظر أن تقدم مي باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومها الأخير "تاريخي".

