عاجل.. إسرائيل ترفض تسليم جثماني يحيى ومحمد السنوار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إنه من المستبعد تسليم جثماني قائدي حركة حماس العسكريين يحيى ومحمد السنوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكان يحيى السنوار، الذي أصبح المطلوب الأول في إسرائيل بسبب تخطيطه لعملية الهجوم على إسرائيل، والتي نفذتها حماس يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قبل اغتياله في أكتوبر 2024.

ويأتي خلفه، شقيقه الأصغر محمد السنوار، قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، والذي اغتالته إسرائيل العام الجاري، قبل أن يعثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثمانه في يونيو (حزيران) الماضي.

كما أشارت تقارير إسرائيلية الخميس، بأن المفاوضات حول إطلاق سراح مروان البرغوثي باءت بالفشل أيضاً، وكذلك ينطبق الأمر على 3 أسماء أخرى وهم أحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد.

الأمر الذي يعني أن هناك حالة من الإصرار الإسرائيلي على عدم إطلاق سراح أو تسليم جثث الرموز الفلسطينية الشهيرة.

وكانت تقارير أشارت إلى أن حركة حماس طالبت بتسلم جثماني الأخوين السنوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.