أوكراني يخطف الأنظار في السومو اليابانية بعد فراره من الحرب

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : فرّ دانيلو يافهوسيشين من الحرب في بلده أوكرانيا ليتابع حلمه في أن يصبح مصارع سومو محترفا في اليابان، وقد خطف قدومه الأنظار في هذه الرياضة العريقة.

كان يافهوسيشين (21 عاما) قد شارك في بطولة العالم للسومو لفئة الشباب خلال مراهقته، لكنه غادر أوكرانيا بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وصل إلى اليابان بعد شهرين، واستهل مسيرته بسرعة مذهلة، إذ صعد إلى الدرجات العليا في السومو خلال عام واحد فقط، وارتقى إلى المركز الرابع في فئته.

نافس على اللقب حتى اليوم الأخير من بطولة تموز/يوليو، كما تمكن مرتين من هزيمة أحد الأساتذة الكبار الحاليين.

يُعرف الآن باسم "أونيشيكي" ويتحدث اليابانية بطلاقة، وقد قال للصحفيين في طوكيو الخميس إنه يريد أن يصبح أول أوروبي يصل إلى أعلى مرتبة في السومو "عندما انضممت إلى عالم السومو، كنت واثقا من أنني أستطيع الوصول إلى الدرجات العليا، لكنني لم أتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة".

تابع: "لقد فاجأت نفسي. والآن هدفي أن أصبح أستاذا كبيرا".

وُلد يافهوسيشين في وسط أوكرانيا وبدأ ممارسة السومو في سن السابعة، وأصبح بطلا وطنيا في سن السابعة عشرة.

ونظرا لصغر سنه، تفادى التجنيد الإجباري في أوكرانيا للرجال البالغين 18 عاما أو أكثر عند اندلاع الحرب، فلجأ إلى ألمانيا قبل أن ينتقل إلى اليابان.

بقي والداه في ألمانيا، ووصل هو إلى اليابان من دون أن يعرف شيئا عن اللغة.

منافسة محلية

استقر يافهوسيشين منذ ذلك الحين في موطنه الجديد، لكنه يعترف بأنه لا يزال يفتقد أوكرانيا، ولم يتمكن من زيارتها منذ مغادرته "بالطبع أود العودة، لأنه المكان الذي وُلدت ونشأت فيه، ولا يزال لدي العديد من الأصدقاء والعائلة هناك".

أضاف: "إذا أمكن، أود أن أعود لألتقي بهم وأتمشى في شوارع مدينتي".

أصبح يافهوسيشين ثاني مصارع سومو محترف من مواليد أوكرانيا، عندما خاض أولى مبارياته في تموز/يوليو 2023، مقتفيا أثر مواطنه سيرهي سوكولوفيسكي، المعروف باسم "شيشي".

وكان سوكولوفيسكي قد انتقل إلى اليابان قبل اندلاع الحرب، وأصبح الاثنان الآن منافسين على الحلبة.

وقال يافهوسيشين "قدّم لي شيشي بعض النصائح في البداية، لكننا الآن ننافس بعضنا البعض، لذا لا أريد أن أكون قريبا منه كثيرا".

وأضاف: "لا أتحدث معه كثيرا، لكن ربما عندما نعتزل كلانا، سأحاول أن أكون صديقا له".

جاء صعود يافهوسيشين إلى الدرجات العليا في السومو، كخامس أسرع ترقية منذ اعتماد النظام الحالي الذي يقام فيه ست بطولات سنويا منذ عام 1958.

هزم أحد كبار أساتذة السومو في بطولته الثانية عشرة فقط، وحقق سجلا إيجابيا في كل منافسة شارك فيها حتى الآن.

ويبدو أنه ماضٍ نحو مسيرة ناجحة في هذه الرياضة، لكنه يعترف بأن الأمور لا تسير دائما كما هو متوقع "البشر ضعفاء، وتمرّ بهم أوقات يشعرون فيها بالتعب أو الإحباط، لكنني أعرف ما هو هدفي وأحاول دائما أن أبقيه في ذهني".