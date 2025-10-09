دورة شنغهاي: فاشرو يواصل مغامرته ويضرب موعدا مع ديوكوفيتش في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : واصل فالنتان فاشرو من موناكو المصنف 204 عالميا مغامرته في دورة شنغهاي لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب عندما بلغ نصف النهائي بفوزه على الدنماركي هولغر رونه الحادي عشر الخميس، وضمن أول دور أربعة في مسيرته الاحترافية حيث سيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس.

وتغلب فاشرو الصاعد من التصفيات والبالغ من العمر 26 عاما على رونه 2 6 و7 6 (7 4) و6 4 وسيدخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لأول مرة في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الاثنين المقبل.

ولم يسبق لفاشرو أن ارتقى إلى مرتبة أعلى من 110 عالميا.

وأعرب فاشرو عن دهشته عقب المباراة وقال "إنه لأمر لا يصدق"، مشيرا إلى أن تصنيفه لم يضمن له حتى مكانا في التصفيات عند وصوله إلى شنغهاي.

وضمن فاشرو تأهله الى الجدول الرئيسي في شنغهاي بعد كسبه مباراتين في التصفيات، وحقق الخميس فوزه السابع تواليا تحت حرارة شنغهاي الشديدة، وأصبح أول لاعب من الإمارة يصل إلى نصف نهائي إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين.

وضرب فاشرو موعدا في الدور المقبل مع ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا والفائز بالدورة الصينية أربع مرات.

وفاز اللاعب الحائز على 24 لقبا في الغراند سلام، على البلجيكي زيزو بيرغز المصنف 44 عالميا 6 3 و7 5 والذي كان يلعب في أول ربع نهائي له في دورة ماسترز الألف نقطة الخميس.

وسيخوض ديوكوفيتش نصف نهائي إحدى دورات ماسترز الالف نقطة للمرة الثمانين في مسيرته، وهو رقم قياسي، وهو الآن المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب في غياب المصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراس الذي انسحب من الدورة قبل انطلاقتها، والإيطالي يانيك سينر الثاني الذي انسحب من الدور الثاني.

أمام ناظري ابن خالته الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف 54 عالميا والذي سيلعب ربع النهائي ضد الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الثالث عشر الجمعة، رد فاشرو بقوة على خسارته المجموعة الاولى امام رونه 2 6 بعدما خسر ارساله مرتين في الشوطين الثالث والسابع في 44 دقيقة.

قلب تخلفه 1 3 في المجموعة الثانية الى فوز 7 6 (7 4) في ساعة و25 دقيقة، ثم كسب الثالثة الحاسمة 6 4 في 50 دقيقة بعدما كسر ارسال الدنماركي في الشوط السابع.

وانهار فاشرو باكيا عقب الفوز، وقال "في المجموعة الأولى، تأثرت جسديا بشكل كبير. كان مستوى المباراة أعلى من المعتاد، لقد أعجبت بالطريقة التي دافع بها رونه".