إعفاء مدير تربية الأنبار والقيادي في تقدم نافع حسين بتهمة الفساد.. (وثائق)

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت الخليج 365، على وثيقة صادرة من التربية مذيلة بتوقيع الوزير إبراهيم نامس الجبوري، تضمنت "اشارة الى الامر الديواني رقم (25486) الصادر بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بالعدد (2588485/2016، في 8/10/ 2025)، تقرر ما يلي:
1- تدوير (نافع حسين علي) مدير عام المديرية العامة لتربية الانبار (اصالة) ليكون مديرا عاما للمديرية العامة للتربية والنشاط المدرسي (اصالة)
2- تدوير (ايمن عباس اسود) مدير عام المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي (وكالة) ليكون مديرا عاما للمديرية العامة لتربية الانبار (وكالة) ".
ادناه الوثائق:
