انت الان تتابع خبر السوداني: أهمية الاستمرار بتطوير الصناعة النفطية والاستثمار الأمثل لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى زيارة الى شركة نفط الوسط في بغداد".

واطلع السوداني على "آليات وخطط الشركة لإدامة وزيادة الانتاج، واستمع الى إيجاز تفصيلي عن عملها بشأن حقل عكاز للغاز الطبيعي في محافظة الانبار وتطويره بعد توقيع عقد مع شركة شلمبرجيه الأمريكية، وكذلك العمل بحقول الخشم الأحمر والكلابات والمنصورية الغازية في محافظة ديالى".

والتقى السوداني، بحسب البيان، "العاملين بالشركة، وأشاد بجهودهم في تحسين جودة الإنتاج ورفع ‏معدلاته"، مؤكداً "أهمية الاستمرار بوتيرة متصاعدة لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي ‏في ما يتعلق بتطوير الصناعة النفطية والاستثمار الأمثل لثروات البلاد النفطية".

