منة شلبي توجّه رسالة لجمهورها في الرياض خلال العرض الخاص لفيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - تواجدت الفنانة منة شلبي مع فريق فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وذلك لحضور العرض الخاص لها بالرياض، وبحضور أبطال العمل بواجهة روشن بفوكس سينما.

وتحدثت منة شلبي لـ"الخليج 365" قائلة: أتمنى أن يكون الفيلم جميلاً، ويحوز على إعجاب محبي الأفلام السينمائية، ووجهت كلمة لجمهور الرياض قائلة: "أحبكم جداً، وأتمنى الفيلم يحوز على إعجابكم".

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

و"هيبتا: المناظرة الأخيرة"، هو فيلم سينمائي مصري، وينطلق الفيلم في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية بتقلباتها وأثرها على حياة البشر من خلال مجموعة من القصص المختلفة، ويقدّم منظوراً جديداً للحب، يتجاوز المفاهيم التقليدية، ويكشف زوايا غير مألوفة.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هادي الباجوري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال، وبطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، حسن مالك، محمد ممدوح، ترنيم هاني، هايدي خالد، هشام ماجد، أشرف عبدالباقي، بسنت شوقي، أحمد طلعت، ميمي جمال، عمرو صالح.

السجادة الحمراء في الرياض تحتفي بنجوم فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" وسط أجواء احتفالية ومتابعة جماهيرية كبيرة@karimfahmi@Menna_Shalaby@mayanelsayed pic.twitter.com/ngBYKMsGmb — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 8, 2025

آخر أعمال منة شلبي

وكان آخر عمل قدمته للمسرح الفنانة منة شلبي هو مسرحية "شمس وقمر"، وتتناول قصة "قمر" وهي فتاة مصرية عادية، تستغل شبهها المذهل بممثلة شهيرة، لكن حين تُختطف النجمة الحقيقية بالخطأ، تجد "قمر" نفسها مجبرة على العيش في عالمها وسط دوامة من التوترات والأزمات، مما يضع كلاً منهما في مواجهة غير متوقعة مع هويتها الحقيقية.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمر المهندس، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عز الدين، ومن بطولة الفنانة منة شلبي، بيومي فؤاد، ألحان المهدي، محمود الليثي، دنيا سامي، صلاح الدالي.

أبطال الفيلم يشاهدون مع الحضور أول عرض لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بصالة فوكس سينما بواجهة روشن في الرياض@karimfahmi@Menna_Shalaby@mayanelsayed pic.twitter.com/z1GqXvPdH3 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 8, 2025

